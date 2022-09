La historia de ‘Gangsta's Paradise’: el éxito que Coolio tomó de una canción de Stevie Wonder

Coolio fue uno de esos raperos que cultivó el género y elevó su relevancia a lo largo de toda la década de los 80. Fue todo un icono para una generación de raperos que se identificaban con sus letras y su manera de expresarse. La noticia de su muerte a los 59 años a casusa de un paro cardiaco ha provocado una oleada de muestras de cariño en redes sociales.

El gran éxito de Coolio, aquella canción con la que reventó las listas de éxitos y ganó una enorme relevancia a nivel mundial, fue en 1995. Fue con Gangsta's Paradise, una canción que le llvó a lo más alto en 16 países diferentes, consiguió el Nº1 en la lista Billboard y con la que permaneció once semanas en la lista de LOS40, llegando a la 6ª posición como su máximo.

La casualidad ha querido que el fallecimiento de Coolio haya coincidido con un aniversario más que trascendente en la publicación de este tema. Hace exactamente 46 años, Pastime Paradise fue lanzada como una de las canciones dentro de Songs in the Key of Life, un disco de Stevie Wonder. La coincidencia radica en que Coolio y el productor y cantante LV (Larry Sanders) tomaron este Pastime Paradise de Stevie Wonder como base para la famosa canción. De esta manera, Coolio ha fallecido el mismo día en que se publicó la canción en la que está basada su mayor éxito.

El propio Coolio habló en 2017 de cómo se gestó este hit que acabó ganando un Grammy. Todo empezó como en tantas otras ocasiones, mostrándose como un enorme fan de Stevie Wonder y, en este caso, de su disco Songs in the Key of Life. Rápidamente se puso a trabajar en un sampleo para reproducir esa melodía que tanto le gustaba.

Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]

No obstante, no todo fue un camino de rosas, pues el propio Stevie Wonder no estuvo muy convencido, al principio, de que su canción estuviese asociada a un tema de gansters. Junto a su esposa, Coolio consiguió convencer al veterano músico, asegurando que la canción no tendría un mensaje grosero y ofreciéndole el 95% de los derechos.

Rápidamente se convirtió en un tema universal, y ha llegado a muchas y muy diferentes generaciones a lo largo y ancho del planeta. El propio Coolio llegó reconocer que ahí es donde radica el secreto de su éxito, en sus múltiples significados. "Sigo encontrándome personas que me dicen que la canción les cambió la vida. La escuchaban y podían seguir adelante; las salvó del suicidio e incluso las sacó de la cárcel. Por eso creo que se ha mantenido".