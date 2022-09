Coolio, el rapero de ‘Gangsta’s Paradise’, ha muerto a sus 59 años y el Army de BTS se despide en masa

Como ya adelantaban nuestros compañeros de Chile, Coolio, uno de los exponentes más destacados del rap norteamericano ha muerto a sus 59 años mientras visitaba a un amigo en su casa de Los Ángeles. Su representante de toda la vida, Jarez Posey, confirmó la muerte.

Al parecer, en un momento dado fue al baño y al comprobar que no regresaba, su amigo fue a ver si sucedía algo y se lo encontró inconsciente tirado en el suelo. Los servicios médicos solo pudieron certificar su defunción tras lo que todo apunta a que se trató de un paro cardíaco.

Fue uno de esos raperos que dieron relevancia al género en los años 80, pero que conoció el éxito global en 1995 cuando publicó Gangsta’s Paradise como tema central de Mentes peligrosas, aquella película en la que Michelle Pfeiffer se convertía en una profesora blanca en el instituto de un barrio negro.

Con ese tema, que se convirtió en todo un himno para aquella generación. Llegó a la lisa de LOS40 el 11 de noviembre de 1995, un par de meses antes de que la película llegara a los cines, el 10 de enero de 1996. Permaneció 11 semanas en lista, y llegó a alcanzar la posición nº6. Posteriormente, Coolio obtuvo dos éxitos más, en marzo y junio del 96, con sus singles Too Hot y 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New).

Pero fue con Gangsta's Paradise con la que logró ganar un Grammy y el álbum de mismo título le dieron un éxito que le costó volver a igualar. En el cine encontró un buen nicho y participó también en la banda sonora de Space Jam.

Y como muchos otros colegas de la misma generación, compaginó la música con la interpretación y eso nos permitió verle como actor en diversas películas como Batman y Robin (1997), que protagonizó George Clooney.

También participó en muchas series de televisión como Sabrina, la bruja adolescente (1996), La niñera (1998), Futurama (2001, 2010) o Gravity Falls (2012). Hoy son muchos los que recuerdan su sintonía para Kenan y Kel.

El Army de BTS ha llenado las redes sociales e mensajes porque desde que se conocieron en American Hustle Life siempre les mostró su apoyo.

Son muchos compañeros los que han querido despedirse de Artis Leon Ivey Jr., que es así como se llamaba. Una gran pérdida para el rap de una época en la que todavía se asociaba con la violencia y la delincuencia.

Rest in power my brother .@Coolio Love & Respect — LLCOOLJ (@llcoolj) September 29, 2022

One of the nicest dudes I’ve known.

Good people. R.I.P. Coolio 🕊 🌹 🕊 pic.twitter.com/yQF9ZonbKA — MC HAMMER (@MCHammer) September 29, 2022

Rest in power Coolio ♥️ pic.twitter.com/nQdeuPTHGQ — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) September 29, 2022

RIP Coolio — RPBMH 💔 OUT NOW (@vincestaples) September 29, 2022

Also born on Aug 1st …Coolio was a ⁦@hiphopgods⁩ MC from LowProfile on up. We did a parody film Burn Hollywood Burn 1997 where I threw in acting because we sought the score & soundtrack. We were called the Brothers ⁦@Coolio⁩ had plenty funny real stories #RestInBeats pic.twitter.com/2y7BFBEG0M — Chuck D (@MrChuckD) September 29, 2022

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi — Ice Cube (@icecube) September 29, 2022

My deepest condolences and prayers go out to the family of @Coolio 🙏🏾 #rip pic.twitter.com/vH68qVolRy — Martin Lawrence (@realmartymar) September 29, 2022

Rest In Peace Coolio. See you when you get there 🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/RAgc615Oqz — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) September 29, 2022

Rip coolio the legend — juicy j (@therealjuicyj) September 29, 2022

Rest in Gangsta’s Paradise Coolio https://t.co/O0uz0s15zS — Denzel Curry (@denzelcurry) September 29, 2022