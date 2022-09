Mora lanza un nuevo adelanto, ‘Calentón’, y avisa: “Mañana será un buen día”

A pesar de publicar varios fragmentos de diferentes temas en las última semanas, Mora no suelta prenda. Pocos detalles conocemos de su futuro proyecto musical, salvo que parece estar producido al 98%, o eso podemos leer en su biografía de Instagram.

Sin embargo, con el último teaser que ha subido a sus redes sociales, el puertorriqueño trae por fin novedades y buenísimas noticias: "Mañana será un buen día", ha asegurado a los fans, quienes han podido escuchar una parte de Calentón, una canción que será inlcuido en su próximo disco.

Sus seguidores, por su parte, le han hecho una petición unánime a través de la caja de comentarios de este último post. "Saca el álbum ya", le han demandado. ¿Habrá escuchado sus súplicas el intérprete de Microdosis?

Entre los versos de este nuevo adelanto, podemos escuchar: "Me fui pa' Europa y me quería quedar / Pero, me levanté bipolar con ganas del calentón. / La tierra que me enseñó a caminar / Esa estrella pequeñita pero, que no deja de brillar".

Además de este trozo musical, el cantante de la "capital del perreo", también ha compartido una selfie desde la cama con un sujetador a modo de antifaz y una fotografía del amanecer. Tanto sus fans como nosotros podemos asegurar que se viene un temazo bien calentito y recién sacado del horno.

Futuras colaboraciones

Hace un mes, Mora posteaba en sus stories el adelanto de una nueva canción que enloqueció a sus fanáticos. ¿La razón? Se trataba de una de colaboración con uno de los artistas del verano y del momento: Quevedo.

Todo apunta a que el canario se ha sumado al próximo trabajo del puertorriqueño y que, por las pistas que ha dejado caer, conoceremos muy pronto.