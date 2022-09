Cara Delevingne reaparece en público tras los rumores sobre su estado de salud: así luce ahora

Han pasado unos días desde que Cara Delevingne protagonizó unas imágenes que preocuparon, y mucho, a su entorno. En ellas parecía estar perdida, con un look que mostraba dejadez y un rostro de tener pocos amigos. Tanto es así que Margot Robbie, una de sus mejores amigas, salió llorando tras su visita a Cara al comprobar el estado en el que se encontraba.

La preocupación por la modelo fue aumentando según se iban difundiendo las imágenes. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo hacia la joven, aún sin saber qué le ocurría realmente.

Ahora Cara ha reaparecido públicamente para lanzar un dardo tranquilizador a sus fans y demostrar que no está tan mal como parecía en dichas imágenes. Ha sido en París, en concreto en la presentación de su colección con la firma Karl Lagerfeld en la Semana de la Moda de la capital francesa.

Cara Delevingne en la presentación de su colección con Karl Lagerfeld / Pierre Suu (Getty Images)

Luciendo un impresionante vestido negro con unas botas altas del mismo color, la joven ha posado como ella sabe hacerlo delante de las cámaras. ¡Está espectacular! "Cara Loves Karl", dice nuestra protagonista en su última publicación de Instagram donde promociona dicho proyecto.

No obstantes, la preocupación sobre su estado de salud aún no ha desaparecido. Y es que muchos aseguran que aunque parezca estar bien físicamente, no significa que también lo esté psicológicamente. ¿Qué le ocurre realmente a Delevingne? En caso de necesitar ayuda, ¿la habrá buscado? ¿Estará en proceso de hacerla? Todas son preguntas cuyas respuestas solo conocen ella y su entorno. No obstante, desde LOS40 le deseamos mucha salud y felicidad en su vida.

Cara Delevingne vuelve a convertirse en la protagonista de las redes sociales. Pero esta vez por una razón mucho más positiva que la anterior vez.