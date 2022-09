De Enrique Iglesias a Shakira: estos son las artistas que más Premios Billboard Latinos han ganado

Los Premios Billboard Latinos 2022 están a punto de celebrarse, reconociendo el talento de grandes artistas a los que seguimos día a día. Sin embargo, pocos saben quiénes son los cantantes que más galardones han ganado a lo largo de su carrera musical. Esta ceremonia comenzó oficialmente en 1994, aunque 30 años antes ya tuvo una incipiente etapa bajo el nombre Premios Lo Nuestro a la Música Latina durante la Latin Music Conference.

Cinco años después se lanzó el espectáculo como lo conocemos actualmente. En este momento, fue Gloria Estefan quien más reconocimientos ganó a lo largo de la noche en Miami. Estos galardones se entregan en base al éxito en las listas de álbumes, sencillos y vídeos. Además, en esta ceremonia se incluye el premio “Espíritu de la esperanza”, para lo logros humanitarios y el Premio “Trayectoria”.

Enrique Iglesias, mayor galardonado

Enrique Iglesias ganó su primer Premio Billboard a la Música Latina con su álbum homónimo en 1996, conquistando, por primera vez, la ceremonia. Desde ese año, el artista español no ha parado de recibir galardones en honor a su carrera musical que tanto nos ha hecho bailar. “Mi carrera ha pasado por buenos momentos y malos momentos, pero mi público latino siempre ha estado conmigo”, dijo la noche que se subió 11 veces al escenario.

Actualmente tiene un total de 48 distinciones. Además, este año aspira a conseguir más, ya que está nominado 3 veces: Latin Pop Artist of the Year, Latin Pop Album of the Year con Enrique Iglesias, Final (Vol. 1) y a Tour of the Year junto a Ricky Martin.

Artista femenina con más premios

En el caso de las cantantes femeninas, Shakira se alza como la más galardonada en la historia de los Billboard Latinos. El año que arrasó en esta ceremonia fue en 2011 cuando fue nominada 13 veces, llevándose 6. Esa noche agradeció a todos sus fans que siempre estaban con ella: “Muchas gracias también a toda la gente que apoya mi música, los quiero mucho”.

En este momento tiene un total de 41 estatuillas. En este 2022 la colombiana solo está nominada una vez a Latin Pop Song of the Year con su canción junto a Rauw Alejandro, Te Felicito. Un tema que continuamos bailando y cantando a todo volumen, y que podemos decir que es uno de esos temas que no pasan de moda.

Artistas más premiashakdos en una noche

Además de los artistas con más galardones a lo largo de su carrera, también tenemos que destacar aquellos que más premios se han llevado a casa en una misma noche. En este caso tenemos dos artistas empatados: Marc Anthony y Luis Fonsi, quienes tuvieron que subir al escenario en 11 ocasiones.

El estadounidense está 5 veces nominado este año a Tour of the Year, Tropical Artist of the Year, dos veces a Tropical Song of the Year y Tropical Albums of the Year. En cambio, el puertorriqueño no tiene ninguna nominación especial.

Ahora solo nos queda esperar a este 29 de septiembre para conocer si artistas como Bad Bunny, uno de los artistas con más nominaciones de la noche, alcanza los récords que tienen Enrique Iglesias, Marc Anthony o Luis Fonsi. ¿Ya has visto la lista completa para hacer tus apuestas?