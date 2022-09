Paramore regresa a la música con ‘This Is Why’: ¡Mira el vídeo!

Paramore ha vuelto y sus fans no caben en sí de la alegría. Después de cinco años, la banda ha regresado a la música con un nuevo single titulado This Is Why, el cual navega por la ansiedad social y la sobreexposición a la mirada pública.

Así lo canta Hayley Williams y así se ve en su vídeo musical, dirigido por Brendan Yates. "If you have an opinion / Maybe you should shove it / or maybe you could scream it / Might be best to keep it / To Yourself" ("Si tienes una opinión, quizá deberías metértela donde te quepa o podrías gritarla. Lo mejor sería guardártela para ti mismo").

El tema explora los retos y experiencias a los que la cantante ha tenido que enfrentarse como líder del grupo mundialmente conocido, incluyendo la presión constante de ser el centro de atención como vocalista así como la difusión pública de sus problemas personales (como, por ejemplo, su divorcio en 2017).

This is why

I don't leave the house

You say the coast is clear

But you won't catch me out

This Is Why es la primera novedad que tenemos de Paramore después de esta pausa que ha durado un lustro, y que comenzó cuando concluyo la gira de After Laughter. Es el primer adelanto de su futuro sexto álbum de estudio, que llevará el mismo nombre que esta canción. También es la primera vez que el trío musical formado por Hayley, Zac Farro y Taylor York comienza una nueva era musical con los mismos miembros que la etapa anterior.

"Este es el motivo por el que no salgo de casa. Me dices que la costa está despejada, pero no me cazarás", reza el estribillo, que hace referencia al miedo de poner un pie en la calle y que te persigan los paparazzi o la prensa para tratar asuntos que van más allá de su vida profesional. Esta sensación se manifiesta en el videoclip a través de las cámaras cinematográficas.

La ansiedad de estar encerrada en casa, que al final es el lugar que te hace sentir seguridad, y de llegar a desarrollar agorafobia por pensar en salir, se hace palpable en el momento en que la artista comienza a pintarse de forma hierática e histérica toda la cara, fuera de la comisura de sus labios.