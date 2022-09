Paramore confirma su regreso media década después con ‘This is why’

El esperadísimo nuevo proyecto musical de Paramore llegará muy pronto. Así lo ha confirmado el propio grupo a través de un anuncio oficial en el que además han presentado la canción que servirá como tarjeta de presentación del proyecto. Y como ellos mismos nos dijeron hace unos días estábamos equivocados. Wrong no era el título de su canción sino This is why.

Y no tendremos que esperar demasiado para disfrutar del regreso de Hailey Williams y los suyos. Porque este tema que supondrá el final de 5 años de silencio musical desde su último lanzamiento. Y después de todo ese tiempo apenas falta una semana para recibir su nueva aventura musical. El 28 de septiembre tenemos una cita con This is why.

Para presentar este tema cada uno de los miembros de la banda había posteado en sus redes oficiales la imagen de su cara apretada contra un cristal repleto de condensación. Ahora para el anuncio conjunto del retorno de Paramore a la escena musical han subido esa misma imagen pero con los 3 integrandes.

De momento el grupo no ha desvelado ningún detalle más sobre su próximo proyecto ni si This is why fue la canción cuyo fragmento pudimos escuchar hace unos días cuando nos pusieron sobre aviso con su agenda: "Bored, I’m bored, so bored, from the frontline / Quite the opposite, I’m safe inside" se escucha cantar a Hailey Williams en el teaser que lanzaron a través de su canal de Discord.

La espera ha sido larga. Demasiado larga. Y es que son ya casi 9 meses de espera desde que en una entrevista con la revista Rolling Stone publicada el pasado 11 de enero, la banda estadounidense ha confirmado que están en el proceso de creación de un nuevo proyecto musical, pero todavía no tenían ni la fecha oficial de lanzamiento ni el nombre del mismo. Aún así, añadieron que el nuevo álbum no tendría el estilo "emo" de sus inicios. Sino que sería un poco diferente: "La música que nos entusiasmó al principio no era exactamente el tipo de música que continuamos haciendo" expresó Hayley Williams.

La cuenta atrás para un regreso por todo lo alto de Paramore ya ha comenzado. Y tras el estreno este 28 de septiembre de su primera canción en 5 años llegará una primera parte de su gira por Norteamérica que comprende Estados Unidos, Canadá y México entre octubre y noviembre. Tendremos que esperar para ver si tras el lanzamiento de su nuevo álbum confirman fechas para sus directos en Europa.

¿Cómo esperáis que sea el sexto disco de estudio de Paramore?