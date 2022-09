Miki Núñez: “El siguiente disco va a ser más ‘Amuza’ que ‘Iceberg’”

Miki Núñez (Terrasa, 1996) lleva cuatro años demostrando que tiene un don para sacar sonrisas. Desde que lo conocimos en la edición de Operación Triunfo 2018, la carrera del catalán ha ido viento en popa. Se convirtió en uno de los representantes españoles de Eurovisión más arropados por el público de los últimos años. Su profesionalidad y buen rollo fue contagioso durante su actuación de La Venda en Tel Aviv 2019.

Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos, el joven se convirtió en una de las voces del ska de su generación. Ese mismo año sacó Amuza: un LP donde Miki demuestra que no hay nadie como él para ponernos a bailar y saltar. Dos años tuvieron que pasar para que el cantante lanzase su segundo álbum, Iceberg, donde el artista mostraba una cara más seria a través de temas como Sin noticias de Gurb, Me Vale o Viento y Vida.

Este 2022, Miki ha vuelto por todo lo alto, con un nuevo proyecto. De momento solo hemos podido escuchar sus dos primeros singles, 10 Minutos y Dime que no duele. Este último ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras. Y es que el cantante ha sacado su parte más íntima para escribir este tema junto a Ainoa Buitrago.

Para contarnos todos los secretos de este nuevo single y avanzarnos lo que vamos a escuchar en su tercer álbum, Miki se ha acercado a los estudios de LOS40. Ha llegado con un radical cambio de look: luciendo un rubio platino que parece sacado de una película.

“No es por nada personal. Me encontré con Sergi Roberto en un partido y vi que lo llevaba así. Me animé, por bocas, a pintarmelo. Era la pequeña chispa que necesitaba”, ha comentado el artista.

Sobre el nuevo disco

Miki ya está inmerso en su tercer álbum de estudio. De este modo, el joven se está reuniendo en el estudio con algunos artistas como Ainoa Buitrago para componer canciones. Fue con ella con quien compuso el tema Dime que no duele.

“Mi abuela tiene dolor crónico. Desde hace sesenta años, tiene mucho dolor. Lo que le digo cada vez que voy a verla es ‘Dime que hoy no duele’”, nos cuenta Miki sobre cómo nació la canción. “Ella dice que, cuando se muera, quiere que ponga en la esquela ‘Ya no me duele nada’”, termina diciendo.

10 Minutos y Dime que no duele son los primeros singles de este LP que, tal y como nos ha contado, llegará a principios de 2023. “He hecho algo muy raro: me he juntado con mucha gente para componer. He estado con Gonzalo Hermida, con Ainoa más veces o Fernando Boix”, nos ha avanzado.

Sobre el sonido, Miki nos ha adelantado que sonará más a Amuza que a Iceberg: “Ahora toca un pop más parecido al ska. Es un pop rápido”.

Sobre el Benidorm Fest

Teniendo en cuenta que Miki fue representante de Eurovisión en 2019, hemos querido saber qué opina sobre el Benidorm Fest. Y es que, gracias al formato, algunos de sus compañeros y compañeras de Operación Triunfo (que no querían participar en el certamen en su edición) no descartan enviar la solicitud.

“Al final es visibilidad, aunque no te escojan. Solo hay que ver a Rigoberta Bandini, Varry Brava y Tanxugueiras. Parece que se ha encontrado el formato perfecto. Es la fórmula ideal”, ha dicho el cantante.

Miki tiene claro a quién le gustaría ver en Eurovisión: a Lola Índigo. “Cuando yo fui a Eurovisión le dije que tenía que presentarse si quedaba en un top 10. No nos acercamos al 20. Así que no hubo problema”, ha dicho el artista entre risas.

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!