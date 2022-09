Ester Expósito ensangrentada en su nueva película ‘Venus’

Desde que Ester Expósito dio el salto al mundo de la interpretación con Cuando los ángeles duermen en 2018, la joven ha ido encadenando un proyecto con otro y ha ido aumentado su andadura. Aunque, sin duda, si hay uno que ha marcado su carrera cinematográfica y que le ha hecho dar el salto a la fama ha sido la famosa serie de Netflix, Élite, en la cual ha participado con otros grandes actores y actrices como Danna Paola, María Pedraza o Miguel Bernardeau.

Su perseverancia, constancia e implicación en el trabajo la han llevado a ganar varios reconocimientos como el Premio joven talento en los Mim Series o el galardón a la Actriz juvenil española del año en Socialiteen Awards.

Sin embargo, no solo ha demostrado que ha nacido para triunfar dentro del mundo del cine, sino que también se ha ganado un hueco en las alfombras rojas y ha conseguido deslumbrar a todos con sus looks en los photocalls.

Su nueva película

La intérprete, que se atreve con todo, ha decidido darle un giro inesperado a su carrera profesional y ha dado el salto al mundo del suspense y terror, un género al que ya confesó hace tiempo que le tenía muchas ganas.

Ha sido el director Jaume Balagueró quien le ha dado la oportunidad en su nueva película Venus, presentada por Álex de la Iglesia y que se ha grabado en distintas localizaciones de Madrid y Toledo durante seis semanas.

La cinta de terror, que inaugurará el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges el próximo 6 de octubre, es el segundo proyecto de The Fear Collection, el sello cinematográfico español creado por Sony Pictures International Productions y Pokeepsie Films.

Todavía no ha salido, pero ya sabemos que será a finales de año, concretamente el 2 de diciembre, cuando podamos ver a Ester Expósito ensangrentada en las grandes pantallas de los cines y que posteriormente estará disponible en Prime Time.

Un tráiler impactante

Sin duda, el adelanto no ha dejado indiferente a nadie, y es que esta película inspirada en Los sueños de la casa de la bruja está llena de acción y suspense. Casi un minuto de tráiler donde hemos visto a una Ester a la que no estamos acostumbrados. La actriz, que se convierte en la protagonista indudable, ha aparecido irreconocible: cubierta de sangre de pies a cabeza, asustada e inquieta. Y aunque todavía no se ha desvelado nada más, habrá que esperar a diciembre para poder verla en acción.