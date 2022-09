Los nuevos tatuajes de Laura Escanes tras su ruptura con Risto Mejide

Tras su inesperada separación con Risto Mejide este domingo 25 de septiembre, Laura Escanes ha vuelto a las redes con más fuerza que nunca. Hace unos días nos mostraba que a pesar de los duros momentos que estaba viviendo seguía volcada al cien por cien en sus compromisos laborales. Lo hacía con un post en el que, con una galería de fotografías, nos dejaba claro que estaba bien y enfocada en sus proyectos: "Work, work, work, work, work, work, work", escribía.

Horas más tarde, la influencer se dejaba ver con su gran amiga Gemma Pinto por las calles de Madrid de camino a un estudio de tatuajes. Lo hacía con un look muy casual; un top y unos pantalones con estampado en color blanco y negro y combinado con una chaqueta de piel por lo hombros.

A su salida, la joven de tan solo 26 años no quiso dar declaraciones sobre su relación actual con el publicista. Sin embargo, tras la insistencia de los periodistas, Laura pidió respeto y afirmó que todo estaba bien.

Desvela sus nuevos tatuajes

Ha sido hoy cuando la influencer ha querido enseñar su "mix de los últimos", haciendo alusión a sus nuevos tatuajes. Con unas fotografías en blanco y negro donde se le veía la mitad de su cuerpo, como mucho, ha enseñado sus cuatro nuevos diseños.

En primer lugar, Laura se ha tatuado una frase "de la canción Volcano de Damien Rice", concretamente: "You give me miles and miles of mountains, and I,ll ask for the sea". También se ha hecho la silueta de una luna, "para mi baby R. T'estimo fins la lluna", escribía dedicándole este icono a su hija Roma.

Los dos tatuajes restantes, sin embargo, han sido toda una incógnita. El tercero ha sido "el número 111", así, sin dar más explicaciones. Y, por último, un "saturno" con su amiga Gemma.

Se refugia en la noche

Además de su familia, la cual no tenemos dudas que están siendo su refugio en estos duros momentos, Laura también ha aprovechado para reunirse con su círculo más íntimo y desconectar del mundo.

La creadora de contenido ha disfrutado de la noche madrileña en uno de las discotecas más populares de la capital. Ha sido ella misma quien en sus Stories de Instagram ha compartido una imagen junto a Gemma Pinto, Ari bueno, su amiga y representante y la también influencer Sindy Takanashi. Una foto en la que ha escrito "girls", dejando claro que, ahora más que nunca, son un gran team.