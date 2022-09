Laura Escanes tras su separación con Risto Mejide: "Son momentos delicados"

El pasado 25 de septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide nos dejaban sin palabras tras anunciar su separación. Acostumbrados al derroche de amor en redes sociales, esta vez se pronunciaban para hacer un comunicado: tras siete años juntos y una hija en común su historia había llegado a su fin.

Era a través de un post en sus perfiles de Instagram que publicaban casi al mismo tiempo donde confirmaban su inesperada ruptura. Por su parte, la influencer lo hacía con un texto muy emotivo que ya adelantaba que le había costado escribir: "Ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", escribía confesando que se había imaginado "la vida entera contigo".

No se sabe cuál ha sido el motivo de esta decisión, pero como en cualquier relación siempre hay sus idas y venidas, y así lo expresaba el publicista en su mensaje: "Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender)".

Durante estos días, tanto la influencer como el publicista han preferido mantenerse alejados del foco mediático y no dar ninguna declaración respecto a estos duros momentos que están viviendo. Sin embargo, esto no ha hecho que el público analizase cada detalle al milímetro y que sigan todos sus pasos.

Hace apenas 24 horas, Laura reaparecía en redes para que sus fans pudiesen ver que estaba bien y que continuaba enfocada en sus distintos compromisos profesionales: "Work, work, work, work, work,work, work", escribía en su álbum de imágenes.

Nueva etapa en su vida

Era por la tarde cuando la catalana se dejaba ver con su amiga Gemma Pinto por las calles de Madrid de camino a un estudio de tatuaje. Con un look muy casual, un top y unos pantalones con estampado en color blanco y negro combinado con una chaqueta de piel sobre los hombros, Laura no quiso dar muchos detalles sobre su relación actual con el padre de su hija Roma: "Hay buena relación y está todo bien", decía a Europa Press.

A la salida del estudio, los periodistas allí presentes le preguntaron sobre cómo se encontraba y, afirmando que ya no iban a dar más declaraciones, destacó que "son momentos delicados y ya está. Pedimos un poco de calma y ya está".