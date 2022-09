Yolanda Ramos relata el lapsus que tuvo con Rauw Alejandro y muchos se sienten identificados: “Me pasó igual”

Quién no se ha confundido con el nombre de alguna persona alguna vez, o bien porque no recordamos cómo se presentó ante nosotros, o bien porque no lo escuchamos con claridad en su momento. Seguro que recuerdas alguna anécdota en la que te bailó alguna letra a la hora de referirte a ese conocido o, directamente, lo rebautizaste completamente sin mala intención.

Eso precisamente le ha estado pasando a Yolanda Ramos en los últimos meses con uno de los cantantes urbanos del momento. La humorista ha sido una de las recientes invitadas a Martínez y Hermanos, programa de entrevistas que presenta Dani Martínez en Movistar+, y allí ha contado, algo avergonzada pero con total dignidad, cómo creía que se llamaba en realidad Rauw Alejandro.

"He estado llamando a Rauw Alejandro, 'Rabo Alejandro', seis meses", relata entre las carcajadas de espectadores, presentador e invitados (Javier Gutiérrez y Álvaro Benito). "Y él encantado, claro", contesta el vocalista de Pignoise. "Te lo juro, y no lo hacía de broma", recalca.

Y la cosa no acaba ahí. "Decía: Rabo Alejandro le gusta a mi hija de diez años...", una frase impactante que, de tanto repetir este nuevo apodo para el cantante, su hija finalmente se ha dado cuenta. "Hasta que mi hija ha dicho: 'a ver, vuélvelo a decir'. Y he dicho: Rabo Alejandro".

La historia se ha vuelto viral en redes sociales y muchos usuarios han empatizado en gran medida con la también actriz de Paquita Salas. "Pensaba que era la única" , "Mi madre también le llamaba así" o "Me pasó igual" han sido algunos de los comentarios que más ha recibido el clip de esta entrevista. Otros, confusos todavía, preguntaban sin entender: "Ah, ¿que ese no es su nombre? ¿Entonces cómo se llama?"

Y es que, confundir el pseudónimo de más de un cantante actual es una cosa bastante normal y que ocurre más de lo que pensamos. Es más, a muchos de la escena urbana no les reconocerías por su nombre de pila.