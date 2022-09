Almeida se cuela en una cita de ‘First Dates’ y Carlos Sobera le manda una petición muy especial

Las citas en First Dates pueden ir bien o mal, dependiendo del feeling entre los solteros. Pese a que en este dating show de Cuatro todo gire en torno a ellos, a veces, suceden giros inesperados que se salen del guion y ante los que solo queda disimular y tirar hacia adelante. Esto es exactamente lo que ha hecho Carlos Sobera en el programa del jueves 29 de septiembre en un acto por intentar ocultar la sorpresa, que se ha llevado con la declaración tan espontánea de una de las solteras que ha visitado el programa.

Francesca, también conocida por ser la doble de Angeline Jolie, ha visitado el programa de First Dates al ritmo de “Toda, toda toda, te necesito tooooda”. Una presentación que ha desatado la sorpresa de Carlos Sobera, aunque había una gran explicación detrás. Al parecer, cuando era joven mantuvo una larga relación con Jesulín de Ubrique, de quien ha asegurado haber estado “muy enamorada”.

Sorprendentemente, la soltera ha confesado que se dedica al mundo del espectáculo look a like de una de las actrices de Hollywood más bellas del mundo. Sí, Angelina Jolie, a quien al parecer ha sustituido en varias ocasiones en algunas escenas cinematográficas. Sin embargo, Carlos Sobera le ha sacado más parecido con Normal Duval. Fuera como fuese, Francesca es una mujer versátil que te canta igual que te baila o posa en un photocall.

El crush de Francesca

Con toda esta puesta en escena, Francesca nuevamente ha sorprendido a Carlos Sobera, al confesarle que estaba enamorada de un hombre que era imposible que fuese al programa. El presentador con la boca abierta, pero con la curiosidad de saber de quién se trataba no ha dudado en preguntarle. La chica ha respondido abiertamente que se trataba de Almeida, el alcalde de Madrid.

Sr. @AlmeidaPP_, no le decimos nada y se lo decimos todo 😉



La invitación está hecha ❤️#FirstDates29S pic.twitter.com/VpDQB9PsXc — First Dates (@firstdates_tv) September 29, 2022

“José Luis Martínez-Almeida me parece una persona que tiene su puntito de atractivo y simpático, que dice las cosas con mucha coherencia y a mí como alcalde, me gusta”, ha expresado Francesca sobre el hombre que a día de hoy la vuelve loca. La intensidad de sus palabras ha empujado a Carlos Sobera a hacer una petición muy especial al político.

“Señor Almeida, desde First Dates le hacemos un llamamiento para venir al restaurante y tener una cita con nuestra amiga Francesca, que es la doble (una look a like) de Angeline Jolie. Yo creo que es la mujer perfecta para usted, señor alcalde. El amor no aparece todos los días”, ha expresado Sobera antes de presentarle a su verdadera cita en el programa. “Voy a presentarle a otro hombre, como ahora le guste y resulte que se va con él… Tenemos unas palabras”, ha progresuido hablabdo con un poco de humor el presentador.

Y es que las advertencias de Sobera no han ido en vano porque Francesca ha conectado con Raúl, el chico con el que Fist Dates le ha emparejado. Sin embargo, si Almeida acepta la petición ¿qué hará Francesca?