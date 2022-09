Agoney y Víctor Manuel no hacen match en ‘Dúos increíbles’

Dúos increíbles ha arrancado en TVE y nos ha dejado actuaciones inesperadas y versiones muy diferentes a lo que podíamos haber imaginado entre artistas consagrados y otros más noveles. Agoney se ha convertido en Aquaman. Es el apodo que ha elegido para presentarse ante los veteranos a los que podía escuchar, pero no con sus voces originales.

“Estoy siempre en remojo”, decía para explicar su elección de nombre, “me gusta el submarinismo y soy de unas islas maravillosas, soy canario, así que vivo rodeado de mar y es mi hábitat”.

Como carta de presentación ha elegido cantarles La gata bajo la lluvia y les ha dejado a todos con la boca abierta con su interpretación que dejaba constancia del amplio registro vocal que posee.

Lira (Ana Belén), Carbonillas (Víctor Manuel) y París (Sole Giménez) han querido cantar con él, pero el que fuera concursante de Operación Triunfo se ha quedado con la opción masculina.

La gata bajo la lluvia y @Agoney han puesto el listón muy alto 💔#DúosIncreíbles

Versión diferente

Han salido a escena por dos pasarelas que no les permitía verse y han interpretado juntos El blues del autobús de Miguel Ríos con letra del propio Víctor Manuel. El resultado ha sido una versión llena de contrastes por las diferentes formas de entender la música y de cantar de estos dos artistas.

Con este tema es imposible no arrancarse a cantar. Agoney y Victor Manuel cantan "Blues del autobús" en #DúosIncreíbles





Luego tocaba pulsar, o no, el botón que les convertiría, o no, en un dúo increíble. Ninguno de los dos ha pulsado. “Aquaman es un cantante extraordinario que tiene un registro impresionante, arriba, abajo, pero no me veo cantando a dúo con él varias semanas y varias canciones, pero también es una limitación mía, no se la achaco a él. Encontrará, seguro, aquí, en este espacio, otra figura que le va a dar más vida que yo, estoy seguro”, aclaraba Víctor Manuel.

“Me voy a arrepentir, de hecho, ya me arrepiento, pero creo que mi tesitura es mucho más aguda y me sentiría mucho más a gusto con alguien con una tesitura mucho más parecida a la mía, es comprensible, ¿no?”, acababa preguntando Agoney.

"Me voy a arrepentir desde ya", dice Agoney al no haber escogido a Víctor Manuel para formar dúo en #DúosIncreíbles





Y así es como han llegado al acuerdo mutuo de que no iban a cantar juntos. Ha tenido que salir Chema Rivas con Ana Belén, que tampoco han hecho match, para intercambiar las parejas.