Sole Giménez (Presuntos Implicados) rechazada por Yoly Saa y Agoney en ‘Dúos increíbles’

Dúos increíbles se ha estrenado en TVE y nos ha permitido ver y escuchar versiones inesperadas entre artistas consagrados con largas trayectorias y nuevas promesas que no llevan tanto tiempo en la música. Y nos ha dejado momentos de mucha tensión cuando alguno ha tenido que rechazar a su compañero.

Uno a uno, el junior pasaba por una sala para presentarse ante los veteranos, sin verlos ni escuchar su voz real. Poco a poco se iban formando esos dúos a ciegas. Finalmente han quedado Yoly Saa y Sole Giménez a las que no les ha quedado más remedio que cantar juntas porque no había más opciones.

Han podido charlar un poco en esa primera cita a ciegas en la que Sole ha dejado claro que le hacía ilusión cantar con una chica y más después de escucharla cantar Morena mía.

Un poco de salsa a dúo

Han recorrido cada una su pasarela sin verse y han cantado a dúo Mi tierra, la canción de Gloria Estefan que tiene el record de ser la canción más vendida de una arista solista femenina de todos los tiempos.

Llegaba el momento de pulsar o no el botón que marcaba su futuro como dúo increíble. Sole Giménez no lo ha dudado y ha pulsado, pero Yoly Saa, no lo ha hecho. La vocalista de Presuntos implicados ha explicado que le parecía bien cantar con ella porque dos tesituras de mujer son más parecidas y fáciles de acoplar.

Yoly Saa, sin embargo, ha admitido que le hacía ilusión cantar con Ana Belén y que, aunque admiraba a Sole y no hubiera dudado en elegirla, su corazón le pedía dejar abierta la posibilidad de cumplir su sueño.

Después de ser rechazada por Yoly Saa ha manifestado su interés por formar dúo con Agoney al que ha admitido conocer de antes y admirar mucho.

Doble rechazo

Al final, el triunfito se ha visto entre la espada y la pared porque Ana Belén también quería cantar con él. Ha recaído en él la responsabilidad de tener que elegir.

“Es muy complicado porque yo llegué a este programa diciendo que yo quería aprender y quería descubrir nuevas cosas y es verdad que a Sole la conozco, la quiero mogollón y la admiro sobre todas las cosas del mundo y como vengo a descubrir nuevas cosas, me voy a quedar con Ana Belén”, acaba decidiendo el canario.

“Dos veces me han rechazado, dos”, remarcaba Sole Giménez, “dos veces, este es mi programa”.

A @Agoney le han salido amantes esta noche por partida doble, pero él se ha decidido por @OficialAnabelen ¿Tenemos dúo ganador? ❤️#DúosIncreíbles pic.twitter.com/U5RJvTm0Vx — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) September 29, 2022

Finalmente formará dúo con Yoly Saa que va a tener que esforzarse por ganarse la confianza de la cantante a la que había rechazado previamente.