Marta Pombo ya tiene fecha para su boda con Luis Zamalloa

Marta Pombo se encuentra en plena recta final del embarazo. La creadora de contenidos se encuentra ultimando todos los detalles para la llegada de su bebé junto a su chico, Luis Zamalloa. Y es que la influencer no puede estar más contenta e ilusionada con su nueva etapa en la que ambos se estrenan como padres. Además, a este inminente nacimiento hay que sumarle la noticia de su enlace, que hicieron público hace unas semanas y de la que ahora hemos podido conocer la fecha.

La generadora de contenidos digitales ha expresado abiertamente a través de su Instagram que ya ha escogido el día para celebrar su enlace con Luis Zamalloa: “El 21 de octubre de 2023 en Madrid”. La joven ha manifestado que la celebración será por vía civil y que no tiene pensado solicitar la nulidad matrimonial porque alega que sigue creyendo en la religión católica y no tanto en la institución. Además, ha recalcado que no tiene nada cerrado porque prefieren esperar a organizar todo con tranquilidad y después de nacimiento de Matilda.

“A Matilda queremos dedicarla su momento y precisamente por eso no queremos ponernos a organizar una boda”, ha expresado Marta muy sinceramente, mientras ha aclarado que tampoco tendría sentido hacerlo de otra manera porque todavía no saben “ni ser padres”.

Marta Pombo habla abiertamente de su futuro matrimonio con su chico. / Instagram Marta Pombo

La joven también ha querido compartir cómo está viviendo estos últimos momentos previos a la llegada de su bebé y ha confesado sentirse “muy nerviosa e ilusionada” con esta nueva etapa.

Marta Pombo y su pedida

La creadora de contenidos en la red se ha abierto en canal con sus seguidores y ha revelado todos los detalles de cómo fue la pedida de matrimonio que le hizo Luis Zamulloa hace tan solo unas semanas. El escenario era cuanto menos “especial”, aunque ella más bien lo ha definido como “íntimo y cotidiano”. Ambos se encontraban en la casa que Luis tiene en el País Vasco y este, desde muy temprano, quiso darle una sorpresa al prepararle un desayuno “muy especial”.

Marta Pombo, muy emocionada al hablar de su enlace con Luis Zamalloa. / Instagram Marta Pombo

Tras comer y disfrutar de un desayuno juntos, Zamulloa le tenía preparada una primea sorpresa: una rosa fresca de su jardín, que Marta siempre creyó que le entregaría un dulce, pero le agradeció el detalle. Seguidamente, su chico se arrodilló y le pidió matrimonio. Marta, que no daba crédito a lo que estaba pasando, se tapó la cara y le preguntó que si lo que estaba sucediendo era real. Una pedida cargada de simbolismos para Marta que emocionada ha afirmado que le pareció un momento muy “bonito”.

Ahora ella y su chico se preparan para dar la llegada a su bebé, que está previsto que nazca el próximo 21 de octubre.