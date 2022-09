Rosalía, Wisin y Yandel, Ed Sheeran, Natti Natasha y María Becerra, protagonistas con sus nuevas canciones

No nos cansamos de escuchar las nuevas canciones de nuestros artistas favoritos. Y es que siempre aparecen antes del fin de semana con sus lanzamientos para convertirse en los protagonistas de nuestras fiestas.

Si el pasado 23 de septiembre fueron Aitana, Rauw Alejandro, Morat y Pitbull algunos de los que nos hicieron vibrar con sus estrenos musicales, prepárate porque llega un nuevo repertorio que no vas a poder sacarte de la cabeza. ¡Dale al play!

Viernes 30 de septiembre

Wisin & Yandel, Rosalía - Besos Moja2. Ya ha visto la luz el último proyecto en conjunto de este legendario dúo de artistas. Se trata de La Última Misión, un álbum que además reúne temas que ya se han convertido en los favoritos de sus fans. Uno de ellos es el que presentan con Rosalía, con la que se funden en un tema de reggeaton de lo más pegadizo.

Ed Sheeran - Celestial. Se acabó la espera. Los fans del británico han podido escuchar al fin la canción que tenía preparada para la compañía Pokémon. Llega con unos sonidos pop y un videoclip animado que, por supuesto, está protagonizado por estas criaturas ficticias.

Natti Natasha, María Becerra - Lokita. Otro tema que todos esperábamos escuchar es el que estas dos artistas tenían preparado para nosotros. Al más puro estilo del reggaeton, se unen en una canción dispuesta a subir la temperatura y a convertirse en la reina de la pista de baile.

Maluma - Junio. El colombiano se ha puesto de lo más romántico en su último tema. Rompe con el estilo urbano al que nos tiene acostumbrados para deleitarnos con una canción pop perfecta para dedicar a esa persona que te ha robado el corazón.

Mora - Calentón. El artista ha hecho realidad el deseo de sus fans. Y es que hace unas horas advirtió que lo que se venía iba a ser un bombazo, y así ha sido. Llega con este nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio que nos hace vibrar con unos sonidos urbanos muy pegadizos.

Danny Ocean - Bebe. El artista venezolano aterriza con esta canción perfecta para todos aquellos que prefieren huir del amor y disfrutar solo del sexo. Danny Ocean vuelve a demostrar que es uno de los artistas más versátil de la escena de la música urbana.

Shawn Mendes - Heartbeat. El canadiense se ha unido a la banda sonora de Lilo, mi amigo el cocodrilo. Con una fusión pop y R&B, el artista nos hipnotiza con su inconfundible voz. Además, este tema está incluido en el álbum de la banda sonora, en el que también ha colaborado con Javier Bardem en Take A Look At Us Now.

Juan Magán - No Nos Vamos. El rey del electrolatino celebra su cumpleaños por todo lo alto. ¿Cómo? Lanzando su nuevo tema de sonidos urbanos muy pegadizo y candidato a ser el himno de las fiestas.

Arctic Monkeys - Body Paint. La banda ha estrenado un nuevo adelanto de su álbum, y lo hacen al ritmo del soul. Formará parte de su disco The Car.

Otros que se unen a la semana de novedades musicales son Rayden con Una fiesta en tu nombre, Anuel AA con La 2blea, Álvaro Díaz con Lentito, Samuraï y Belén Aguilera con De Charco En Charco, Paramore con This Is Why y Raphael con De Tanta Gente.