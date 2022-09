Aitana, Rauw Alejandro, Morat y Pitbull protagonizan las novedades musicales de la semana

El verano ha llegado a su fin definitivamente. Este 23 de septiembre comienza el otoño, la época de los marrones, la caída de las hojas y, por supuesto, la de estrenar ese jersey que llevas guardando durante todos estos meses.

Pero todo esto ocurrirá de la mano de la nueva música de nuestros artistas favoritos, porque si algo se han propuesto es seguir deleitándonos con sus lanzamientos cada semana. Si el 16 de septiembre fueron Becky G, BLACKPINK, Ozuna, Tini, Tiago PZK, Madonna y Tokischa los que pusieron la banda sonora a la semana, prepárate porque llega un nuevo repertorio musical. ¡Dale al play!

Viernes 23 de septiembre

Aitana - Otra Vez. Todos estaban deseando poder escuchar la versión de estudio de esta canción después de que la artista la haya presentado sobre los escenarios de su gira 11 Razones Tour. Pero la espera ha llegado a su fin. Cuenta con unos ritmos pop característicos del estilo de la artista, que habla de desamores, desengaños y tristezas.

Rauw Alejandro, Baby Rasta - PUNTO 40. Otro tema que los fans del reggaeton querían escuchar era el que tenían preparado estos dos artistas. El puertorriqueño se une a uno de los pioneros del género para dar vida al remake de este clásico de Baby Rasta & Gringo, que está protagonizado por los sonidos del reggaeton antiguo. Además, avanza cómo sonará su álbum Saturno.

Morat - 23. La banda colombiana también está de regreso. Esta vez con un tema que sigue el estilo al que nos tienen acostumbrados. Hablan de una historia de desamor en la que dos personas que se amaban pero se habían separado acaban reencontrándose y uniendo sus vidas de nuevo.

Pitbull - Mamasota. La leyenda del electro-reggaeton está de vuelta con una canción que se va a convertir en la protagonista de la pista de baile. Con buen rollo, dembow y la energía que le caracteriza, Mr. Worldwide demuestra que aún tiene mucho repertorio que enseñar.

Darell, Omar Montes - La Bruja. Estos dos artistas urbanos se unen en un tema que nos invita a bailar. Está compuesto por ambos artistas y es el nuevo adelanto de Everybody Go To The Discotek, el nuevo trabajo de Darell. En su videoclip los vemos dándolo todo en una discoteca rodeados de chicas jóvenes.

Vanesa Martín - Quién Lo Diría. Otra que está de vuelta es la malagueña. Nos deleita con una preciosa canción pop que habla de la recuperación después de una ruptura. Y es que aunque no veamos la luz al final del túnel, siempre hay que confiar en que existe y que saldremos de él.

Lil Nas X - Star Walkin'. El rapero ha convertido su nuevo tema en el himno del Mundial de LoL. Se trata de un tema que une el pop con el hip hop y habla de enfrentarte a tus miedos y superarlos. La canción cuenta con referencias que solo los fans del juego han captado.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy. Ambos se unen en una canción que ya ha sido escuchada por los usuarios de TikTok pero que igualmente ha tenido una gran acogida entre sus fans. Se trata de un tema con sonidos celestiales y pop que te llevan a otra dimensión y que te hablan de escenas de contenido explícito protagonizadas por una madre y un padre.

Alba Reche, daniel sabater - Como Si No Importara. La artista está de vuelta con un nuevo EP, Honestamente Triste, que muestra su lado más intimista. Uno de los temas que incluye es Como Si No Importara, que habla de ponerle cara a la tristeza. "Es preguntarse a sí misma por qué me he sentido mal y qué es lo que me ha hecho sentir así", explica Reche a LOS40.

Otros artistas que se han sumado a la lista de novedades musicales de la semana son Pol Granch con Nena, Polimá Westcoast y J Balvin con Kawaii, Rozalén con En Los Márgenes y Khalid con Satellite, entre otros.