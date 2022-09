Carly Rae Jepsen se ríe de sí misma en su último concierto

El 2022 está siendo el año del regreso de la mayoría de festivales a nivel internacional. Tras dos veranos marcados por la pandemia y las restricciones frente al COVID, han sido muchos los artistas quienes han realizado su regreso a los escenarios para volver a encontrarse con su público en los espectáculos en directo.

Entre estos cantantes se encuentra la canadiense Carly Rae Jepsen, que visitaba nuestro país en el contexto del Mad Cool y en estos momentos se encuentra iniciando la gira "The So Nice Tour" en los Estados Unidos y Canadá, que comenzaba el pasado 21 de septiembre en Cleveland y se alargará hasta el 5 de noviembre en Chicago.

Además, 2022 está siendo un año muy especial para la cantante de éxitos como Call Me Maybe, I Really Like You y Run Away With Me. La princesa del pop canadiense anunciaba a principios del mes de mayo la llegada del primer single de su quinto disco, Western Wind, adelanto al que a lo largo de los últimos meses se han sumado dos canciones más: Beach House y Talking To Yourself.

The Lonliest Time es el nombre elegido por Carly Rae Jepsen para su quinto álbum de estudio, un proyecto discográfico que se centrará, como su propio nombre indica, en explorar la soledad desde diferentes perspectivas y que se lanzará al mercado y a las plataformas digitales el próximo 21 de octubre.

NOT CARLY RAE JEPSEN SHADING TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/9azGo7wFuO — Nick (@easyonnick) September 29, 2022

Precisamente sobre la fecha del lanzamiento de su disco ha querido pronunciarse la cantante a lo largo de uno de sus últimos conciertos, el que tenía lugar en el Radio City Music Hall de Nueva York la noche del 28 de septiembre. Y es que no podía evitar reírse de sí misma y despertar las carcajadas del público cuando decía lo siguiente: "Mi nuevo álbum se lanzará el 21 de octubre. Tendría que ser fácil de recordar porque es el mismo día en que Taylor Swift lanza el suyo".

Como decimos, una frase que despertaba la risa de los asistentes en un momento que rápidamente fue grabado por las cámaras de los móviles y puesto en circulación a través de las redes sociales. Y es que pese a que Carly Rae Jepsen fue la primera en anunciar esta fecha de lanzamiento, lamentablemente se ha visto eclipsada por el anuncio de Taylor Swift y su décimo disco durante la pasada entrega de premios de los Video Music Awards, donde la de Tennessee se hacía con 3 astronautas entre los que destacaba el galardón más importante: el de Mejor Vídeo del Año por su cortometraje en torno a All Too Well (Ten-Minute Version) (Taylor's Version).

carly rae jepsen cuando se entere que taylor decidio sacar album el mismo dia que ella pic.twitter.com/EH81Ng7UKA — matt (@kunfukenny) August 29, 2022

Una coincidencia que ya en su momento despertó una oleada de memes comparando el lanzamiento de las dos cantantes y publicaciones bastante cómicas que, estamos seguros, han llegado hasta el conocimiento de Carly Rae Jepsen.

A falta de tres semanas para poder escuchar ambos discos, le deseamos toda la suerte del mundo a la canadiense, que en una década de carrera ha demostrado tener un ejército de fans amplio y estable, que la acompañan allí donde va.