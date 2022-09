Rigoberta Bandini: todo lo que tienes que saber de su nuevo disco

Después de su indiscutible triunfo en el Benidorm Fest donde se quedó a las puertas de poder representar a España, Rigoberta Bandini se ha volcado más que nunca en su carrera con el objetivo de darle un formato a sus canciones, agruparlas y, por fin, sacar su primer disco.

Era a mediados de septiembre, concretamente el 19, cuando la artista desvelaba la fecha de publicación: "A ver a verrr, el 7 de octubre sale a la luz algo así como mi primer disco: ¡¡¡LA EMPERATRIZ!!!" escribía desvelando que algunas "de las canciones que lo conforman ya son vuestras", pero, sin embargo "otras inéditas lo completan".

Rigoberta ya ha demostrado que es capaz de poner a saltar a todo su público por muy arrítmico que sea. Por eso, tras anunciar su intención de retirarse "un largo rato" tras su gira de otoño, ahora vuelve con un disco que pretende dejar a todos sin aliento.

Algunos detalles del disco

Ha sido este jueves cuando, a través de Stories de Instagram, ha utilizado la herramienta de preguntas para interactuar con sus seguidores. "¿Queréis saber cosas de La Emperatriz?", escribía junto a un corazón roto.

Una oportunidad que sus followers no han dejado pasar y han aprovechado para preguntarle todas sus inquietudes. ¿La primera? El número de canciones que lo compondrá: "12", de las cuales, según ha confesado la cantante, solo "4" serán nuevas, el resto serán temas que ya hemos escuchado.

Sus seguidores también han querido preguntarle en qué se ha inspirado a la hora de poder darle forma a su nuevo álbum: "He pensado mucho en construir un mosaico que me represente, que tenga todas las paletas de colores con las que ahora me siento identificada", confesaba, afirmando que lo más importante que quería reflejar era a su yo en "diferentes maneras".

Como anticipó la mismísima Rigoberta, su disco saldrá el próximo 7 de octubre, y tan solo cuatro días después, el 11 empezará su gira, lugar donde tiene claro que va a cantar "todas las canciones del disco y alguna más".

Respecto a las canciones que lo componen, la artista ha desvelado que la canción a la que más fácil le resultó darle vida fue "perra". También ha querido confesar que un tema del disco está dedicado a su hijo.

Aunque ya queda nada para poder ponernos esta lista de temazos en un replay constante, Bandini ha hecho similitudes con su disco y ha manifestado que si fuese un color sería el "naranja" y, si fuese un animal, un "águila".