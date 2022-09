Charlie Puth se manda un mensaje a sí mismo en ‘Charlie Be Quiet!’, su nueva canción

Charlie Puth ha estrenado el que será el último adelanto antes de lanzar Charlie, su próximo álbum d eestudio, el cual verá la luz el proximo 7 de octubre.Se llama Charlie be quiet! y tiene tanto como emisor como receptor a sí mismo.

Esta canción habla de no mandar muchas señales obvias a la chica que te gusta, de mantener la calma y de, literalmente, "estarse quietecito" para no provocar la huida no deseada de tu crush por excesivo entusiasmo o demasiado interés: "Charlie, estáte quieto / no hagas un solo ruido / debes bajar un poco el volumen / si se entera que estás enamorado / correrá, huirá".

Charlie Puth - Charlie Be Quiet!

Parece una continuación del single anterior, I don't think that I like her anymore, en el que relata cómo se había ilusionado con una chica y ésta le había roto el corazón. Aquí volvemos a encontrar esos pensamientos contradictorios: "No les diré a mis amigos que creo que eres la definitiva", "no me quedaré a dormir cada noche" y "actuaré como si no me importara"... "Pero el sentimiento [de amor] es cada vez más fuerte cuando me acaricias".

El estadounidense ha compartido, como ya es tradición en él, el proceso de producción del tema, y en uno de estos post, Katy Perry no ha dudado en dejarle un mensaje: "Primero suena como Jimmy Eat World, así que estoy dentrísimo... lo segundo, [la inspiración] siempre viene en la ducha y, lo tercero, pareces estar bien... por una vez".

Gira europea One Night Only

Charlie Puth ha lanzado este nuevo sencillo con una noticia un tanto agridulce para sus fans españolxs. El artista ha anunciado que viene de gira por Europa. Sin embargo, no pisará España, al menos no de momento.

A sus fechas por Estados Unidos ha añadido cuatro ciudades de nuestro continente: Londres, París, Berlín y Amsterdam. Estos conciertos tendrán lugar a finales de año, entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.