Victoria Federica triunfa con un look ‘total black’ muy arriesgado en la Paris Fashion Week

Hace unos días era la mismísima reina Letizia la que sorprendía con un look oficina muy otoñal, que dejó a todos de piedra y ahora es su sobrina, Victoria Federica la que arrasa en la ciudad parisina. Tras el problema de salud que la obligó a pasar por urgencias en el hospital, Victoria Federica ha retomado poco a poco sus labores como influencer, lo que la ha llevado hasta la Fashion Week de París, un evento que reúne a diseñadores con mucha reputación internacional y que presentan las que serán las últimas tendencias para la primavera-verano 2023. La joven se ha desplazado hasta esta capital europea junto con su padre, Jaime de Marichalar y lo ha hecho con un look muy rompedor de la firma Loewe, que supera los 3.000€.

Victoria Federica lleva ya varios años disfrutando de diferentes citas en el Desfile de la moda de París, donde parece que se ha propuesto dejar a todos en shock con sus elecciones estilísticas. Aunque si había una cita especial para la sobrina del rey Felipe VI y la reina Letizia en esta edición, esa ha sido el desfile de la marca Loewe, a la que le une un fuerte vínculo. Para este acto ha apostado por un atuendo de la firma anfitriona con el que ha demostrado que arriesgarse, a veces, es un acierto.

Victoria Federica con un look total black en el desfile de su marca favorita en París. / Jacopo Raule/GC Images/Getty

Victoria Federica se ha decantado por un look muy atrevido y sencillo, al mismo tiempo, que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de un mono con corpiño ajustado y con escote palabra de honor, al que se une un pantalón estilo oversize. El look muy total black ha llamado la atención por el dobladillo vaquero tan original que lleva este atuendo. Un look que ha combinado con un bolso acolchado, una de las grandes tendencias de esta primavera-verano, en color arena. Un outfit minimalista y vanguardista con el que Victoria Federico ha dejado a todos con la boca abierta.

Para completar su total look ha optado por dejar su larga melena oscura suelta, pero con unas ondas estilo sirena. El maquillaje también ha sido muy sencillo y ha escogido uno que realzaba sus facciones con polvos bronceadores y que dejaban los ojos y labios al desnudo.

Victoria Federica a las puertas de ver el desfile de moda de su marca favorita. / Jacopo Raule/GC Images/Getty

El estilo de Victoria Federica

El atuendo escogido para ir a la Fashion Week de París ha sido de sus looks más atrevidos. Parece que se siente múy cómoda con este estelismo y todo apunta a que seguirá apostando por ello en futuros eventos. Y es que desde que Victoria Federica decidió abrirse sus redes sociales al público y comenzó a hacerse notar como influencer, la joven no dudó en acudir al primer desfile internacional cuando tuvo la oportunidad. Una cita a la que llegaba junto a su padre Jaime, quien conoce todos los entresijos de la industria al trabajar para el grupo LVMH, uno de los conglomerados más sonados en el sector de la moda de lujo y al que por supuesto pertenece Loewe.

Desde esta primera toma de contacto, el estilo de Victoria Federica ha ido evolucionando, quien cada vez se siente más cómoda con elecciones más arriesgadas y rompedoras. Y en esta ocasión, ha querido apostar por un outfit de la marca anfitriona que no ha pasado desapercibido.