Así ha cambiado Rihanna: de militar a ir a la Super Bowl

Rihanna ha sido uno de los rostros femeninos más importantes dentro de la industria musical. Aunque tuvo unos comienzos difíciles, supo hacer de la música su vía de escape. Una vía que hoy en día sigue usando y que muchos seguidores han tomado como referencia, ya sea para escucharla o para lanzarse a crear un estilo propio.

Esto es un ejemplo de cómo muchas personas ven en Riri un ejemplo a seguir, tanto hombres como mujeres. La denominada `Princesa del R&B´ ahora está en boca de todos por su participación en el tiempo de descanso en la Super Bowl 2023, después de que en un principio se negó a acudir. Sin embargo, vamos a recordar algunos de los principales hitos y cómo pasó de ser sargento a una de las cantantes más importantes a nivel global.

Su pasado como militar

Hasta las personas más famosas han tenido más profesiones antes de convertirse en lo que son. Esto le pasó a Rihanna, quien tuvo que vivir una infancia difícil en su casa, algo que le llevó a ser una gran defensora de los derechos de la mujer.

Aunque pocos lo saben o no lo recuerdan, la cantante fue Sargento Instructora, lo que la ayudó a conseguir la disciplina que tiene hoy en día para conseguir todo lo que se propone. “Fue divertido, las dos estuvimos juntas en el Ejército. Incluso la hice tirarse al piso y hacer flexiones para mí. ¿Puedes imaginártela vestida con ropa de trabajo de camuflaje y botas militares?”, explicó una amiga de la artista.

En 2003 comienza su aventura musical

Fue en este año cuando Rihanna creó un trio con dos amigas para empezar a componer sus canciones y hacerse un hueco dentro de la industria. Lo que no se esperaba es que una de sus compañeras hablara con la mujer de Evan Rogers, productor musical, y que este se interesaría por ella y su increíble voz. En ese momento, el estadounidense concertó una segunda audición sin sus amigas y con su madre para ofrecerle crear una maqueta y mandarla a varias discográficas.

Rihanna en 2007 / Heidi Gutman/NBC NewsWire

Este trabajo pasó por varias manos hasta que llegó a Jay-Z, quien solo con escuchar los primeros acordes se dio cuenta del gran talento que poseía siendo una adolescente. Fue en este momento cuando, en 2005, lanzó su canción Pon de Replay, la cual estuvo en el top cinco de las listas musicales de verano de quince países.

Fenómeno a nivel mundial

El poder que tenía Rihanna con su voz era de una magnitud incalculable. Consiguió meterse en la cabeza de miles de personas que se habían enamorado de su talento. Con su primer disco consiguió vender más de medio millón de unidades. Sin embargo, fue el 31 de mayo de 2007, fecha de publicación de su tercer álbum Good Girl Gone Bad, cuando realmente consiguió el reconocimiento global, más allá de las numerosas ventas de discos.

Rihanna - Good Girl Gone Bad (Audio)

Este lanzamiento la llevó a hacer un tour con más de 80 conciertos tanto en Europa como en Norteamérica, además de darle la nominación a varios Premios Grammy en el año 2008, de los cuales ganó el de Mejor Colaboración de Rap/Cantada con Umbrella. En su repertorio cuenta con 9 discos de estudio y 3 recopilatorios, vendiendo más de quinientos cuarenta millones de ejemplares.

Marcas propias y películas

Además de ser una estrella musical, Rihanna ha desarrollado varios negocios propios e interpretado diferentes papeles en el cine. En cuanto a sus empresas, la intérprete de Diamonds ha conseguido crear una línea de perfumes (Reb’l Fleur), una marca de lencería (Savage x Fenty) y una línea de cosméticos (Fenty Beauty), triunfando así más allá de la industria de la música.

Con respecto a su faceta actoral, Riri participó en el 2006 como actriz en Bring it On: All or Nothing y produjo la serie Styled to Rock en el 2012. Además, actuó en This Is the End, del 2013; Home, del 2015; y se sabe que aparecerá en la serie Bates Motel. Incluso podemos verla en anuncios de perfumes o ayudando en múltiples obras de caridad. Gracias a esta última ganó el premio Peter J. Gomes Humanitarian Awards en 2017.

Nuevo reto: Super Bowl 2023

El próximo 12 de febrero de 2023 Rihanna será la estrella protagonista en el descanso de la Super Bowl. La intérprete será la encargada de dar forma a un espectáculo musical de 14 minutos de duración que millones de espectadores ven en todo el mundo. Hay que recordar que Rihanna lleva más de media década sin publicar un nuevo disco de estudio del que se viene hablando desde hace años.

Entre el placer de disfrutar su maternidad y sus múltiples negocios, la cantante no ha querido lanzar sus nuevas canciones que ahora sí parece que ya tienen fecha aproximada de estreno. Este nuevo hito será otro de los grandes logros que ha tenido Rihanna en su carrera y, que seguro, seguirá teniendo a lo largo de los años.