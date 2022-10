Sam Smith y Kim Petras protagonizan un burlesque de lo más sensual en el videoclip de ‘Unholy’

Sam Smith y Kim Petras han demostrado ser un tándem de lo más exitoso con su último single. Unholy ha debutado como #1 en Reino Unido y Estados Unidos, y se ha convertido en #1 Global en Spotify.

Para celebrarlo, el dúo ha estrenado el vídeo musical (aunque ya tenían pensado lanzarlo antes del pelotazo que han dado). Dirigido por Floria Sigismondi, el clip nos adentra en lo que podríamos titular como Historia de una infidelidad.

El marido, más de una noche y más de dos, deja desamparada a su supuesta "ingenua y enamorada" mujer, para llevar el coche al taller. Un taller cuya trastienda esconde su secreto mejor guardado: una especie de burdel donde cae en la tentación y en conductas bastante pecaminosas.

En dicho local, Kim y Sam trabajan de mecánicos por el día y son bailarines de burlesque por la noche. Y así nos lo enseñan. Ambos cantan sobre la fachada de esta pareja perfecta: "Mamá no sabe que papá se está calentando en el taller de carrocería, haciendo algo profano"; "Chica, chica con suerte, se casó con un chico como tú, te echaría a patadas si alguna vez supiera sobre todo aquello que dices hacer"; "Chico, chico obsceno, sabes que todo el mundo está comentándolo en la escena, les oigo murmurar sobre los lugares en los que has estado, y cómo no sabes mantener tus negocios pulcros".

Sin embargo, lo que nuestro protagonista no sabe, es que su querida esposa, representada con un vestido blanco -símbolo de pureza-, le va a tender una trampa y le va a sacar a la palestra como el traidor que es.

Para esta actuación de cabaret, los dos artistas se han rodeado de la compañía de baile La Horde, dirigida por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel, co-directores a su vez del Ballet Nacional de Marsella.