Karol G comienza octubre elevando la temperatura de sus redes con un topless muy comentado

La gira de Karol G sigue en marcha ahora centrada en Estados Unidos. En su último concierto en Texas tenía guardada una sorpresa para su público, algo que empieza a ser habitual.

“Desde que comencé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar”, escribía en un storie.

“Compartir nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario con todas las personas que he traído de sorpresa para ustedes ha sido un honor y un regalo no solo para ustedes sino también para mí”, aseguraba.

“Ayer, otra noche increíblemente especial cantando música regional mexicana, que ustedes saben que me encanta, junto a mis amigos de Grupo Firme. Wow Wow Wow”, expreaba sobre su colaboración con el grupo de Eduin Caz.

Karol, al desnudo

Una noche en la que terminó publicando varias fotos en topless dejando claro que es una mujer que derrocha sensualidad solo vestida con unas medias de rejilla.

Y claro, los comentarios no se hicieron esperar porque la temperatura en redes no dejó de subir y eso que su larga melena roja tapaba su pecho. “Ay! que rico ♥️”, escribía junto a las imágenes. “Rico energy”, compartía Diplo.

Y aunque no han faltado las críticas por mostrarse desnuda, tampoco han escaseado los piropos.