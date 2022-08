El mensaje body positive de Karol G que está triunfando en las redes: “Yo soy así y tengo celulitis”

Mensajes como el que acaba de lanzar Karol G durante una reciente entrevista con Molusco TV son muy importantes puesto que ponen de relevancia el mensaje de aceptarse a uno mismo o a una misma tal y como es. Además, la figura de una artista con millones de fans en todo el mundo debería ser ejemplo de lo que millones de jóvenes podrían tomar como modelo. Por ello sus declaraciones reivindicando el body positive están triunfando en las redes.

"Yo me siento super enamorada de mí. Es una cosa que no sé explicar y no quiero que suene modesto porque en realidad yo me he enamorado de mis cosas buenas y mis cosas malas y obviamente como tengo inseguridades (…) Desde que yo me puse mi pelo rojo me he sentido más enamorada de mí misma porque siento que este color expresa más como me siento adentro" explicó la artista colombiana.

La aceptación del cuerpo de una persona con sus virtudes y sus no virtudes debe ser el primer paso para romper con los cánones estéticos de la belleza que se dictan desde algunas industrias del entretenimiento como la moda. No solo hay una única talla de mujer que marca lo que está bien y lo que no.

Además, la solista dejó claro que si bien antes ella retocaba algunas de sus imágenes en las redes sociales, ahora ya no lo hace convirtiendo su imagen en algo más realista de cara a sus seguidores para quien tiene claro que lo importante es su música y no su imagen.

"Yo soy cantante, no soy modelo. La gente se debería enamorar de mi música y por lo que canto y lo que expreso más no por cómo me veo. Yo soy así, ya ustedes vieron que tengo celulitis y en mis vacaciones cogí algo de peso. Pero no me importa" confesó.

Con toda naturalidad Karol G habla de lo que parece un tabú en este universo que es el peso. Y pese a que hay que tener en cuenta siempre que hay que mantener una dieta equilibrada y saludable, no pasa nada por coger unos kilos de más que nos alejen de la extrema delgadez.

¿Karol G en el cine?

En la misma entrevista, Karol G ha dejado una declaración sorprendente puesto que asegura que rechazó un papel en el cine, ni más ni menos que en Aquaman. La cantante confesó que tuvo que declinar la oferta porque debía dejar sus compromisos musicales durante ocho meses y su carrera musical es una prioridad para ella.

"Me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel súper chulo, pero el compromiso era tan grande que me dio miedo dejarlo, tuve que dejar de hacer música durante ocho meses y lo primero es lo primero. Mi música es lo más importante ahora mismo, tuve que rechazar ese papel. Me encantaría ser el malo de la película" asegura la artista.