¿Quién es Dream, el youtuber de ‘Minecraft’ que ha revelado su rostro tras tres años en el anonimato?

Si has entrado a Twitter este lunes 3 de octubre habrás visto que Dream es tendencia. Y no, no se trata del nombre de una nueva canción ni de una película, sino del apodo de uno de los youtubers más exitosos de los últimos años (sobre todo en la comunidad de Minecraft). ¿Y cuál es la razón por la que se ha convertido en trending topic? Nada más y nada menos porque, por fin, ha decido enseñar su rostro.

Después de varios años grabando vídeos y subiendo contenidos a las plataformas con la careta de un Smile (el famoso emoji sonriendo), Dream ha decidido mostrar su rostro ante sus millones de seguidores y seguidoras. Un acontecimiento que no ha tardado en convertirse en tendencia y enloquecer a sus millones de suscriptores. Por supuesto, también ha habido reacciones de famosos. Sin ir más lejos, la famosa influencer Addison Rae ha compartido un vídeo en el que aparece descubriendo el rostro de Dream.

En menos de 12 horas, el vídeo de Dream suma más de 18 millones de reproducciones en Youtube. Y es que nadie quería perderse el momento de revelación.

En el vídeo, Dream juega con los espectadores hasta enseñar su rostro. “¿Qué debo hacer?”, pregunta antes de enseñarlo. Finalmente, tras varios jueguecitos para crear hype, muestra su cara en el minuto 1:17.

En el vídeo, Dream también revela la razón por la que ha querido enseñar ahora el rostro: está cansado de vivir encerrado como “en un búnker”. Con la excusa de que uno de sus mejores amigos se muda a Estados Unidos, Dream ha aprovechado para enseñar su rostro y comenzar a tener una vida más normal. ¡Y es que tiene que ser agotador ir todo el día con la máscara puesta y esperando a que se filtre su cara!

Aunque Dream sea toda una celebridad para los amantes de Minecraft, es verdad que para muchas personas (sobre todo en España) sigue siendo un desconocido. Por eso os desvelamos algunos detalles sobre él.

Su verdadero nombre y edad

Aunque todo el mundo lo conozca como Dream gracias a su canal de Youtube, tal y como recogió la revista Forbes, su verdadero nombre es Clay. Además, la publicación también recogió que su edad son 23 años.

Datos en redes sociales

Gracias al éxito de sus vídeos en Yotube, Dream es uno de los influencers más queridos por la comunidad gamer (sobre todo la de Minecraft). El joven suma más 30 millones de suscriptores en su canal de Youtube. Además, en Twitter suma más de 5,6 millones y en Instagram un total de 3 millones.

Minecraft: su pasión

Dream se ha hecho conocido gracias al éxito de su contenido jugando a Minecraft. La comunidad de jugadores y jugadores de este videojuego idolatran al joven gracias a su increíble potencial en el juego. De hecho, algunos de sus vídeos de Youtube suman hasta 80 millones de reproducciones.

Sea como sea, Dream ya no tiene un rostro anónimo y su cara ya circula por todas las redes. ¿Habrá tomado la decisión correcta?