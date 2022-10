Violeta Mangriñán habla del próximo retoque estético que se quiere hacer: “Probablemente lo haga en enero”

Desde que el pasado mes de julio, Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio pusieron la guinda a su relación con el nacimiento de su primera hija, Gala, la vida de ambos ha dado un giro de 180º. Han sido unos meses en los que tanto la influencer como el cantante han vivido miles de primeras veces que les han hecho aprender y otras con las que ha experimentado algunos de los miedos que nacen tras convertirse en padres primerizos.

En todo momento, la de Valencia ha hecho partícipes a sus seguidores en Instagram de todo el proceso y de los cambios que ha ido sufriendo su cuerpo durante los nueve meses de embrazo. Tras dar a luz a su pequeña, también ha mostrado cómo ha ido creciendo y ha dejado claro que Gala es el mejor regalo que la vida les podía dar.

Este domingo, Violeta ha echado la vista atrás y se ha puesto más nostálgica que de costumbre recordado su barriguita. Tanto es así que esto le ha llevado a hacer una "charlita de domingo" con sus followers. Utilizando la herramienta de preguntas y respuestas, la joven ha abierto la veda y han empezado las cuestiones...

Todo sobre la maternidad

Como no podía ser de otra manera, sus fans han sacado su lado más curioso y le han preguntado sobre esta nueva vida que está viviendo tras dar a luz. Violeta, que no puede estar más feliz, ha afirmado que ahora "cobran sentido todas las frases típicas de madre".

Han sido tres meses que le han hecho darse cuenta que "ser madre es la putada más bonita que te puede pasar". Y es que, como ella misma ha reflexionado, ahora ya "no es comparable con nada, es la experiencia más brutal que pueda experimentar una mujer, pero hay que vivirlo para sentirlo". Pero tan natural como siempre, también ha subrayado que, en ocasiones, se convierte en "una putada porque una vez te conviertes en madre ya no vuelves a descansar en paz el resto de tu vida".

Lo cierto es que no es la primera vez que la influencer ha hablado sobre este tema, y cada vez que lo ha hecho ha dejado claro que su deseo de adolescente no era ser madre: "La verdad es que no era algo que me hiciese especial ilusión, pero todo cambió cuando conocí a Fabio".

¿Cómo es su relación con Fabio?

La pareja se conoció en Supervivientes, y desde entonces no se han separado ni un día. No obstante, como en cualquier relación hay sus más y sus menos y así lo ha manifestado Violeta: "Claro que discutimos", afirmaba, recalcando que lo hacen y lo arreglan. "No creo que exista ninguna relación en la que todo sea color de rosa, y si existe, qué aburrimiento", repetía.

Su retoque estético en 2023

Cada vez es más normal someterse a algún retoque estético con tal de sentirse a gusto con uno mismo, y así lo ha afirmado Violeta una vez más. Hace tiempo, la joven ya habló de todo lo que se había hecho: bótox para el bruxismo, ácido en los labios, bichetomía para las bolas de bichat y también un aumento de pecho.

Ahora ha hablado de su deseo de pasar por quirófano el próximo año para retocarse el pecho: "Probablemente lo haga en enero/ febrero, no me gusta nada cómo se me ha quedado el pecho después del embarazo", subrayaba, hablando de todo lo que ha cambiado durante esos nueve meses: "Se han quedado caídas y con el pezón enorme".