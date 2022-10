Alejandra Rubio confiesa cómo está tras el linchamiento al que ha sido sometida tras estrenar nuevo trabajo

Terelu Campos expresó su preocupación por el estado laboral de su hija después de que Viva la vida anunciara su desaparición. Pero lo cierto es que la joven del clan ha sabido buscarse la vida sin ningún problema.

Alejandra Rubio ha vuelto a convertirse en colaboradora de Fiesta, el nuevo programa que presenta Emma Garcia en las tardes del fin de semana de Telecinco, pero, además, publica entrevistas en el diario ABC. Un trabajo que le ha valido un linchamiento en redes donde la han acusado de intrusismo y de mala profesional.

“Me dan la oportunidad y yo encantada”, le explicaba a Emma García cuando acudía a la redacción a buscarla para preguntarle por este nuevo trabajo. Y la presentadora la notaba especialmente nerviosa. “Me he puesto nerviosa, en verdad, pocos consejos he pedido, solo a mi abuela. Bueno, mi madre también me ha dado alguno que otro”, aseguraba sobre esta nueva etapa.

Un nuevo proyecto con peros

Un nuevo trabajo que debería tenerla totalmente feliz, pero hay un pero. “He recibido muchísimas críticas, más de las que me gustaría”, admitía. Emma, que la conoce, no entendía que, en esta ocasión, estas críticas la hayan afectado tanto.

“Yo estoy preparadísima siempre, ya estamos acostumbrados, pero es algo que me importa mucho”, confesaba Alejandra. “Paso bastante de las opiniones y de las críticas, además de los insultos y esas cosas, que no le doy importancia, pero como es algo nuevo para mí y, además, que me importa mucho y me lo estoy currando mucho para hacerlo muy bien, me molesta que juzguen sin ni siquiera conocer”, añadía haciendo referencia a lo mucho que la prejuzgan tan solo por tener el apellido que tiene.

“Estoy genial, de verdad, no lo he pasado mal en mi casa, ni he sufrido, ni nada de nada, pero es verdad que cansa y que es un poco pesado ya el mismo tema”, terminaba diciendo sobre el tema antes de pasar a hablar de otras cosas.

Habrá que estar pendientes de esas entrevistas que hace para poder juzgar con conocimiento de causa.