Alejandra Rubio baila con su abuela María Teresa Campos mientras su madre Terelu le echa la bronca por la tele

Alejandra Rubio se quedó sin trabajo cuando Viva la vida llegó a su fin. Junto a Emma García ejercía de colaboradora y ahí es donde ha dirimido todos sus enfrentamientos familiares. Y mientras espera nuevo proyecto, disfruta de la familia.

Hemos podido comprobar en más de una ocasión lo bien que se lleva con su abuela, María Teresa Campos. En las últimas horas ha compartido rato con ella. Han jugado a las cartas, algo muy común entre abuelas y nietas y han salido de paseo en coche.

Ahí hemos podido comprobar que la periodista sigue teniendo el mismo flow y por eso no duda en regalarnos algunos movimientos al ritmo de la música que le pone Alejandra. “Que bien me lo paso contigo Abuela, que suerte tengo 🖤”, junto a las imágenes que ha compartido.

Imágenes que a sus amigos televisivos les hizo morir de amor.

Y mientras ellas disfrutaban de su día, su madre, Terelu Campos, le echaba la bronca por televisión tras ver en Sálvame unas imágenes en las que se ve a su hija discutir acaloradamente con su chico en la calle el mismo día de su cumpleaños.

Discusión pública

¿Qué pasó entre Alejandra y su novio? Su madre no lo tiene claro. “No lo sé y si lo supiera no lo contaría. Ahí dentro no ocurrió nada que yo viese. Cuando volvió no me dijo nada”, confesó.

Eso sí, después de ver las imágenes que captaron los reporteros, madre e hija tuvieron una conversación que Terelu no ha querido compartir. Pero sí ha desvelado el consejo que le dio: “Lo único que les dije es que esto es un error de primero de primaria. Siendo mi cumpleaños ¿Pensáis de verdad que la prensa se ha ido y no se ha escondido? Si teníais algo que deciros ahí había un baño dentro y no les hubiera visto nadie”.

Terelu intentó quitarle importancia al asunto, aunque sus compañeros insistían en que habían visto a Alejandra mal llorando. Pero ella no quiso dramatizar lo que considera una situación normal de pareja.

Eso sí, insistió en una misma idea: “Si eres una persona pública, no puedes tener esa diferencia en público. Aprended". Aclaró, además, que la pareja está bien y que al día siguiente de su cumpleaños estuvo con ellos y no había ningún problema.

Alejandra parece que respondió a su madre a través de sus stories. Publicó la imagen de una frase subrayada en un libro: “¿Sabes lo que pasa? Que cuando te enamoras de verdad ya no vuelves a estar en su sano juicio nunca”.

Tarde movidita para el clan Campos.