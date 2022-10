Bad Gyal se viste de novia para lanzar una pista de lo que se viene

Bad Gyal tiene el poder de revolucionar a sus fans con tan solo unas palabras. Y es que la artista ha demostrado en más de una ocasión que una de sus mayores pasiones es la de sembrar el misterio entre sus seguidores con cualquier pista, ya sea con una foto, con un vídeo o con una frase.

Pues bien. La intérprete de Flow 2000 lo ha vuelto a hacer. Ha revolucionado a sus fans con tan solo una foto y lo que son los versos de una próxima canción.

Bad Gyal ha compartido una imagen en la que sale posando vestida de novia (aunque con menos tela de la que llevaría normalmente alguien que se va a casar). "Los que no me quisieron, a toditos los callé porque yo solo sé hacerlo, yo no sé intentarlo", dice en la descripción.

Como era de esperar, sus fans han inundado las respuestas de halagos y comentarios en los que dejan muy claro que quieren escuchar ya lo que tiene preparado. De hecho, uno de sus seguidores declara emocionado que se trata de uno de los versos incluidos en su próximo álbum, a lo que otro usuario le responde que forma parte de Sin Carné, tema que ha interpretado en algunos conciertos pero que aún no ha visto la luz.

Sea como sea, lo que está claro es que nuestra protagonista se está preparando para dar la bienvenida a una nueva era musical, y que no va a dejar indiferente a nadie. De momento se desconocen más detalles al respecto, pero seguiremos pendientes a sus redes sociales para no perdernos la última hora de sus próximos lanzamientos.

Muchos de sus fans están deseando que el encuentro entre Bad Gyal y Karol G hace unas semanas en el Madison Square Garden no haya pasado desapercibido y se hayan animado a colaborar juntas en una futura canción. "@akabadgyal MAMASOTAAA! Por fin te conocí", decía la Bichota. Y a ti, ¿te gustaría escucharlas juntas en un mismo tema? ¡Crucemos dedos!