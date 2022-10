La Xinni: “A la gente le molesta mi brillo”

Este lunes, 3 de octubre, hemos empezado la semana por todo lo alto: con una nueva entrega de 40 Grados K con Karin Herrero. La segunda invitada del programa de entrevistas más gamberro del canal de Twitch de LOS40 ha sido La Xinni.

La joven se hizo conocida hace unos años gracias al TikTok, donde compartió algunas de sus canciones, volviéndose viral. Además, gracias a su naturalidad y desparpajo, La Xinni no ha dejado de sumar seguidores y seguidoras en sus redes sociales. En TikTok suma más de 10 millones y en Instagram tiene más de 500 mil.

Desde que se dio a conocer La Xinni no ha dejado de trabajar. ¿Lo último que ha hecho? Sacar su EP Con la boca cerrada con canciones como Ya lo lloré, Dime que me quieres o Quiero verte.

La Xinni ha tocado varios temas en el programa: desde con quién sueña colaborar hasta qué piensa sobre los haters.

La Xinni y su colaboración musical soñada

Aunque La Xinni solo lleva desde 2021 en la música, ya sueña a lo grande. La artista sueña con colaborar con uno de los artistas españoles del momento: nada más y nada menos que con Quevedo. La de Santander quiere hacer un tema con Quevedo. Además, también idolatra mucho a Rosalía.

Además, la cantante ha confesado cómo escribe sus canciones: “Me encierro en mi cuarto, en la tristeza, y me pongo a escribir”.

La joven también ha confesado cómo escribió el tema Ya Lo Lloré: “He llorado a muchos gilipollas”. La artista confiesa que todo el rato llora: “Soy cáncer, voy de chula, pero La Xinni es muy sensible”

La Xinni tiene claro que cuando cumpla cuarenta años quiere serguir dedicándose al mundo de la música, ayudando a otros artistas a triunfar:

“Descubro a artistas emergentes y apuesto por ellos. Lo que no han hecho conmigo, yo lo haré con la gente. Es que no es tan fácil. Yo sé que la mayoría de gente no aguantaría lo que aguanto. De insultos y de todo”

Sobre el hate

Desde que empezó su carrera, La Xinni ha recibido algunos comentarios de odio. Lejos de cabrearse, la artista tiene claro que va a seguir haciendo lo que ella quiera. De hecho, La Xinni ha asegurado que hay personas que se han metido con su físico:

“Cuando pesaba 10 kilos más me decían ‘menuda gorda’, ahora que he adelgazado, ‘menuda anoréxica’. Yo estoy bien con mi cuerpo, estando como esté”.

“A la gente le molesta mi brillo”, ha terminado reflexionando La Xinni. Sea como sea, la artista ha sabido rentabilizar su contenido en redes sociales. Tal y como ha confesado a Karin podría comprarse un piso de 300.000 euros.

A pesar de que la artista vive de las redes, no le importaría estar más desconectada de ellas: “Cambiaría lo digital por sentimientos. Más gallinas y menos selfies”, ha terminado diciendo.

Sin duda, el último Grados K con Karin Herrerno ha sido una auténtica locura. Y es que La Xinni, como ella misma ha dicho, ha brillado con luz propia.