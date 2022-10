El 3 de octubre vestimos de rosa y escuchamos estas canciones por ‘Chicas Malas’

Si hoy has entrado a Instagram, Twitter o cualquier otra red social, seguro que has visto alguna publicación dedicada a Chicas Malas. Sí, esa película protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams que se puede considerar a día de hoy de culto.

Pues bien, este 3 de octubre es el día de Chicas Malas o el Mean Girls Day. La película, que se estrenó en 2004 –madre mía, cómo pasa el tiempo- se ha convertido en toda una referencia del cine teen. Y no nos extraña, escrita por la guionista Tina Fey, la cinta volvió a poner de moda el género adolescente en el cine.

Pero volvamos a lo que nos importa, ¿por qué el 3 de octubre es el día de Chicas Malas? La fecha fue escogida porque es el día en el que Aaron Samuel –Jonathan Bennet, que ha envejecido como el vino- le preguntaba a Cady –el personaje de Lindsay Lohan- qué día era. Como ya podéis adivinar: era 3 de octubre.

Aunque este año ha caído lunes y no miércoles, muchos seguidores y seguidoras de la cinta llevarán ropa rosa. ¿La razón? En Chicas Malas, las divinas –nombre con el que se hacen llamar el grupo liderado por Regina George, el personaje que da vida una rubísima Rachel McAddams- ese día de la semana es cuando tienen que lucir ese color.

Y es que, quien quiera pertenecer al exclusivo grupo de chicas, tiene que cumplir las normas de vestimenta: “No puedes llevar top dos días seguidos, coleta una vez por semana, los viernes está permitido llevar vaqueros o chándal y los miércoles vamos de rosa”. Fácil, ¿no?

Para celebrar esta fecha tan especial –porque solo es 3 de octubre una vez al año-, hemos querido recordar 5 de las canciones más significativas de la película. Y es que está llena de temazos. ¿Te acuerdas de en qué momento aparecían?

One Way or Another – Blondie

Cuando Cady decide ayudar a Janis Jian y a Damien (Lizzy Caplan y Daniel Franzese) a acabar con las divinas, ponen en marcha un plan maquiavélico al ritmo de todo un clásico de Blondie.

Y es que este tema, que aparece de fondo junto a una secuencia de imágenes en las que Regina George sufre todo tipo de bromas, ha sido versionado por una larga lista de grupos de música: desde One Direction hasta por Glee.

Built This Way – Samantha Ronson

Sin lugar a dudas la canción de la película. En esos momentos en los que el guion se pone más ñoño, ya sea en el baile de la graduación o cuando Aaron Samuels entra en la habitación de Cady y ve cómo era antes de convertirse en una divina, suena Built This Way.

El tema de Samantha Ronson es un tema pop que suena completamente a principios de los 2000’s. Y es que en ese momento estaba en pleno auge Avril Lavigne –y este tema nos recuerda a la artista candiense-. ¡Qué tiempos aquiellos! Por cierto, Samantha fue la pareja de Lindsay Lohan en 2008.

Milkshake – Kelis

El primer momento que aparece Regina George en pantalla tenía que ser algo grande. Por eso, cuando la muestran totalmente de rosa, con tacones y atravesando el campo de lacrosse, tenía que sonar Milkshake de Kelis.

“My milkshake brings all the boys to the yard” (Mi batido atrae a todos los chicos del patio), dice la letra de la canción. ¿Y quién es la persona que atrae todas las miradas del instituto? Pues sí, Regina. ¡Todo un acierto de la banda sonora!

El 3 de octubre vestimos de rosa y escuchamos estas canciones por ‘Chicas Malas’

God Is a DJ – P!nk

P!nk también suena en Mean Girls. La cantante británica por aquel entonces solo estaba empezando en la industria musical. Es verdad que su nombre empezaba a ser conocido –de hecho su tema Feel Good Time apareció en Los Ángeles de Charlie: Al límite-, pero todavía no era la estrella del pop que es hoy en día.

Jingle Bell Rock

Una de las escenas más famosa de la película es, sin lugar a dudas, el baile de navidad que hacen las cuatro protagonistas. Al ritmo de un inocente Jingle Bell Rock, los personajes de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert hacían una de los shows más memorables disfrazadas de papá Noel encima de un escenario.

Además, las cuatro chicas –debido a un fallo técnico- terminan cantando a capela el famoso villancico. Quizá fue ahí cuando la directora de Mamma Mia se fijó en la voz de Seyfried para el papel de Sophie. Quién sabe.

Sea como sea, la banda sonora de Chicas Malas ha envejecido muy bien. De hecho, os recomendamos que este 3 de octubre la escuchéis mientras lleváis algo rosa. Recordad que los miércoles hay que vestir de ese color.