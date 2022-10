Pole desvela la fecha del lanzamiento de su siguiente canción: “Os va a encantar”

Con la vuelta a la rutina a principios de septiembre, Pole nos traía una gran noticia: ¡el primer lanzamiento de su disco! Era a través de su perfil de Instagram donde, en una semana muy señalada para él por su 23 cumpleaños, decidía hacerles a sus fans un regalo, agradeciéndole haber hecho de sus canciones, éxitos, y compartía el tracklist de su álbum en primicia.

Un disco al que ha decidido llamarle Esta vida es un jaleo y que está compuesto por 14 canciones. Entre ellas, colaboraciones de grandes artistas que se han unido junto al toledano para darle sentido a sus letras como Rumbapop con Estopa o Dale con Hens.

Estos temazos ya los hemos podido escuchar y ya nos han dejado claro que es un álbum que promete. Pero, por si nos quedaba alguna duda, poco después Pole sorprendía a sus seguidores y sacaba Todo Mal, una canción con la que le ha dado un giro musical a su estilo, y se ha decantado por uno más pop setentero.

De hecho, era él mismo quien reflexionaba sobre este tema y explicaba de dónde viene: Todo lo malo que cualquier persona tiene en la vida es hacerse mayor, perder a la persona que amas o que no te guste la imagen que tienes de ti mismo. Sin embargo, sabemos que al final, la vida, siempre tiene algo bonito por lo que luchar.

Próximo lanzamiento

Sin embargo, como ya anticipaba él mismo "esto no para" y este domingo daba una exclusiva en sus redes sociales: "Sé que un domingo como hoy no debería tomar ninguna decisión", escribía haciéndole un guiño a uno de sus temas, "pero sí he tomado esta", aclaraba: "El próximo día 7 a las 00:00 sale el siguiente adelanto del disco".

El cantante no quiso desvelar ni el nombre de la canción ni el del artista con el que la habría compuesto, pero ahora ya conocemos todos los detalles. Será su tema Los domingos no se toman decisiones el siguiente tema que podamos escuchar junto a Pablo Alborán, a quien ha querido agradecerle "la confianza" y "formar parte del proyecto".

Orgulloso de su nuevo disco

Pole no puede estar más emocionado de todo lo que se viene. Y es que, aunque ya se ha subido a los escenarios y haya deleitado con sus canciones al público, no lo ha hecho después de haber sacado un disco. Eso sí, siendo muy honesto ha reconocido que, aunque "está feo que lo diga yo", el disco "ha quedado increíble".

No sabemos la fecha del lanzamiento del disco íntegro, pero desde luego sus seguidores están expectantes a ese día y tienen ganas de ponerse a bailar con sus temas y de gritar a los cuatro vientos sus canciones.