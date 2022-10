Nathy Peluso manda un mensaje de poder a todas las mujeres de la música

El mundo no está cambiando. El mundo ya ha cambiado. Y lo seguirá haciendo por mucho que algunos se empeñen en querer que todo siga igual. Para todos ellos ha mandado Nathy Peluso un mensaje que al mismo tiempo es una reivindicación del papel de muchas mujeres en la música. "Les mando mi fuerza, son increíbles" terminaba la artista en una reflexión muy aplaudida en redes.

"Las mujeres producimos, paso meses en el estudio produciendo, estoy produciendo todo mi disco. A este mundo le cuesta entender y aceptar que las mujeres tenemos la capacidad y el talento suficiente para producir, encabezar y dirigir proyectos. Les mando mi fuerza, son increíbles" se podía leer en su perfil oficial de Twitter.

Más de 25.000 interacciones se acumulan en esta reivindicación del importantísimo papel que las mujeres tienen dentro de la industria musical y no solo como simples cantantes. Los nombres de Beyoncé, Cazzu, Rosalía, Shakira, Rihanna, Taylor Swift, Karol G, Nathy Peluso, Madonna... son solo algunos ejemplos de mujeres que han sabido destacar no solo como vocalistas sino que se han impuesto como mujeres de negocios con talento compositivo, de producción...

Las respuestas a este mensaje de la argentina vienen a ratificar que todas estas mujeres no están solas en su pelea por que algunos entiendan que vivimos en una nueva sociedad igualitaria donde hombres y mujeres no están limitados a nada por su mera condición de género: "Al paso q vamos creo q algún día la mayoría de las productoras de discos serán mujeres en todas las grandes discográficas a nivel mundial... Lo q es Rosalia y Nathy se vienen pisando fuerte 💪 mi admiración a esas woman ✌️❤️"

Nathy Peluso es una mujer empoderada y empoderadora. La artista argentina afincanda desde hace años en España es toda una referencia tanto en el mundo de la música urbana y latina, como en el del feminismo.La cantante de Corsahe y Sandunguera lleva años haciendo letras que desafían los estereotipos y animan a las demás mujeres a querese tal y como son. Con ellas, las empuja a ser las dueñas de sus vidas, a no esconderse y en defintiva, a brillar. Y no solo delante de un micrófono sino desde el mando de un estudio de grabación.

Las mujeres producimos, paso meses en el estudio produciendo, estoy produciendo todo mi disco. A este mundo le cuesta entender y aceptar que las mujeres tenemos la capacidad y el talento suficiente para producir, encabezar y dirigir proyectos. Les mando mi fuerza, son increíbles — Nathy Peluso (@NathyPeluso) October 1, 2022

Si nunca has escuchado sus canciones o no la has podido disfrutar en directo, tienes una oportunidad única de hacerlo en la despedida de su gira El Último Calambre cuyo concierto final tendrá lugar en la capital de España. El próximo 10 de diciembre tenemos una cita con la Mafiosa en el Wizink Center de Madrid. Y esto tampoco es una cosa de chicos y chicas.