Rigoberta Bandini desvela el tracklist de su primer disco: ‘La Emperatriz’

Rigoberta Bandini tiene a sus seguidores muy pendientes de todas las novedades que va dando del disco debut que está a punto de salir. Será el 7 de septiembre cuando conoceremos las cuatro nuevas canciones que todavía no hemos podido disfrutar. Sin embargo, para que la espera se haga más amena, ha compartido con todos sus seguidores su secreto mejor guardado: el tracklist completo.

Como ya sabíamos, este proyecto está formado por 12 canciones, de las cuales ocho ya conocíamos anteriormente. Entre estas encontramos In Spain We Call It Soledad, Too Many Drugs y Que Cristo Baje, además de los éxitos posteriores como Ay Mamá, Perra, Julio Iglesias, A todos mis Amantes y Así Bailaba. En esta lista solo faltan Fiesta y A ver qué pasa.

En este disco encontraremos dos canciones dedicadas a su hijo, una de ellas se llama Canciones de amor a ti, como ya confirmó, pero solo nos falta conocer la segunda. La que más papeletas tiene es Tú y Yo, un título que ha llamado mucho la atención de sus seguidores. De este repertorio solo nos queda conocer Que Vivir sea un Jardín y La Emperatriz, los dos temas que le ponen el broche final al álbum.

Además, la barcelonesa podría tener algo más bajo la manga, ya que en una entrevista explicó que estaba en medio de un rodaje con C. Tangana. Comentó que sería la promo de este nuevo lanzamiento, lo que no estaba claro era su participación en el disco, algo que ya podemos negar después de ver la lista de canciones.

Ahora solo nos queda esperar para escuchar todas las canciones en el orden que ha elegido Rigoberta. Como en muchos casos puede tener un significado especial o, incluso, podemos llevarnos una sorpresa de última hora.

Y tú, ¿estás preparado para tener este disco en tus manos?