Abba vuelve a nuestras vidas con ‘Let's sing Presents Abba’

Celebra la gloriosa vuelta del gigante sueco del pop Abba. Disfruta en solitario o con amigos de algunos de tus clásicos favoritos del repertorio de la banda. Escoge entre una colección de 31 clásicos de Abba e interprétalos en 7 modos de juego diferentes. Ravenscourt y Voxler han puesto a la venta Let’s Sing Presents Abba para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X y Xbox Series X/S.

Conviértete en una Dancing Queen o en un Super Trouper en Summer Night City o celebra el Nuevo Año con Happy New Year. O, si eso es más lo tuyo, mira lo que ocurrió en Waterloo. Puedes jugar solo o coger a algunos amigos para empezar tu fiesta de karaoke. Cuando todo esté dicho y hecho, nos gustaría daros las gracias por la música y esperamos que disfrutéis de la experiencia que supone Let’s Sing Presents Abba.

Tras un descanso de 40 años, ¡Abba ha vuelto! Así que, ¿por qué no interpretar algunos de los mayores éxitos de la banda en tu propia casa para celebrar su triunfante vuelta a los escenarios?

Vuelve a los días de gloria con éxitos como Gimme! Gimme! Gimme! y Waterloo. Junta a tus amigos para pasároslo bien con Dancing Queen, con el número musical Mamma Mia o al ritmo de I Still Have Faith In You, el tema principal de su nuevo álbum.

Viste a tus avatares con icónicos conjuntos de Abba. ¡Interpreta los clásicos de Abba con tus amigos! Con los micrófonos y vuestros móviles, hasta 8 jugadores se pueden unir a la diversión del modo Let's Party. ¿No tienes un micrófono a mano? No importa porque con la aplicación Let's Sing Microphone, puedes transformar tu smartphone en un micrófono de inmediato.

Entre los modos de juego figuran: Leyenda (supera los desafíos y lucha contra tus oponentes para convertirte en el cantante definitivo), Clásico (sube al escenario solo o con amigos. ¡Acierta con las notas correctas y consigue la mejor puntuación!), Mix Tape 2.0. Ninguna lista de reproducción es igual. Cada mezcla se genera dinámicamente), Feat. (¡Encuentra tu pareja perfecta! Cuanto mejor cantéis juntos, mayor será vuestra “puntuación de compatibilidad”. Canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo para alcanzar la máxima puntuación), World Contest (¡Tú contra el mundo! Sube a los cima de la clasificación online y el juego mostrará tus actuaciones como si cantarais juntos), Jukebox (ponte cómodo y disfruta de una lista de canciones que te sirva de inspiración para tu próxima sesión improvisada), Let’s Party (ocho jugadores, dos equipos y modos de juego elegidos al azar: esta opción llevará al siguiente nivel la fiesta Let’s Sing) y Creador de lista de reproducción (este sistema ahora permite elegir qué modo así como las canciones que deseas interpretar. El usuario puede ahora crear su propia lista de reproducción y reproducirla en los modos Classic y Feat).