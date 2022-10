“No, no”: Un invitado de ‘First Dates’ sorprende cantando su versión de ‘Alocao’ y su cita se corona huyendo

Practicar alguna actividad artística ayuda a potenciar la creatividad, a canalizar las emociones y hasta anima a bailar. Sin embargo, el hecho de dar el cante y conquistar así a tu posible cita puede no ser una buena opción, sobre todo, si acudes a un programa de televisión y este queda grabado para la posteridad, como ocurre con todo lo que pasa en el dating show de Cuatro. El talento de Pedro no ha sido lo suficientemente atractivo para que Teresa, su cita en First Dates acabase sintiendo "maripositas".

Pedro ha cruzado las puertas del restaurante de First Dates para encontrar una musa que le sirviese de inspiración para componer sus canciones y ¡menuda sorpresa se ha llevado! Se ha encontrado a la mujer perfecta, pero Teresa no ha parecido estar de acuerdo con esta idea, porque para ella esta etiqueta no existe, ya que las personas van cambiando con el paso del tiempo y es raro que se mantengan unidas en el tiempo.

El chico ha confesado que nunca había tenido una relación seria y que si encontrase el amor no tendría problema en abandonar el mundo que realmente le apasiona: la música. Teresa, por su parte, se ha quedado fascinada con el don artístico de su cita. Todo parecía fluir. Tras un pequeño repaso por sus aficiones, donde sí, ha habido de todo, ya que en muchas coincidían y en otras no tanto. A él le gustaba leer, a ella no tanto; a él le gustaban los deportes tranquilos y a ella con más adrenlina y así sucesivamente.

Sin embargo, el momento más tenso de la noche ha llegado cuando el rasca del amor ha rescatado el tema del sexo, sobre el que Pedro se ha negado a hablar porque consideraba que eran cosas “muy íntimas”. Algo que no ha casado para nada con Teresa, quien se ha mostrado muy abierta a hablar sobre sus gustos.

Era el momento del postre cuando Matías le ha entregado a Pedro su guitarra. Ha sido así como el joven se ha arrancado con una canción muy pegadiza que decía “Niña, tú me tienes alocao con tu rintintín”. Este espectáculo, que a más de uno le daría vergüenza ajena, ha calado hondo en Teresa quien se ha mostrado muy ilusionada con el talento de su cita.

Sin embargo, cuando ha llegado el momento de la verdad, Teresa se ha sincerado y ha explicado qe le ha faltado chispa, que era lo que ella verdaderamente estaba buscando. Algo que le ha trasladado con mucho mimo a Pedro, quien quería seguir conociéndola.

Por lo que en esta historia, que ni siquiera ha empezado, ambos han tenido muy claras sus posturas. A la joven parece que le ha faltado algo más explosión, más electricidad, más alegría... Y Pedro, simplemente ha buscado y buscando y no ha encontrado nada.