Penélope Cruz revela en 'El Hormiguero' la escena con Bardem y que Woody Allen "no pudo soportar"

El Hormiguero 3.0 recibió el martes por la noche a algunas de las figuras más reconocidas del cine español. Pablo Motos tuvo en su plató a Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto, quienes acudieron al programa de Antena 3 para presentar la película En los márgenes, dirigida por el argentino, que llega a nuestras salas el próximo viernes 7 de octubre.

El trío, formado por veteranos de la industria, charló con el presentador sobre la problemática social de la que habla el filme, los desahucios, y contó alguna que otra anécdota de su paso por Hollywood, un paraíso que ya han pisado los tres intérpretes.

En un momento dado de la entrevista, Motos quiso conocer de su boca las diferencias entre rodar en la 'cuna cinematográfica' o hacerlo en casa. La respuesta de Botto fue clara; el dinero: "en la película El escuadrón suicida había casi tanto dinero como el presupuesto del Ministerio de Cultura de España en un año".

Tosar, por su parte, quiso destacar el "poderío" de Hollywood y destacó los regalos que le hicieron cuando participó en Miami Vice. Mientras, Cruz quiso señalar los "espectaculares" montajes y despliegues de allí.

El regalo de bodas pendiente de Woody Allen

Pero, si de algo sabe la madrileña es de anécdotas en Hollywood, puesto que se trata de nuestra actriz más internacional que ya acumula varios años de experiencia en la capital del cine. Por ello, Pablo Motos no quiso desaprovechar su visita a El Hormiguero para preguntarle por una curiosidad que le rondaba: el regalo de bodas que recibió de Woody Allen.

La respuesta de Penélope Cruz fue clara: "No me regaló nada". El presentador hacía alusión a la ceremonia nupcial con el también actor Javier Bardem, allá por 2010 (o eso se cree), y un supuesto regalo que, según rumores, habían recibido de Woody Allen, con quien ambos trabajaron en el rodaje de Vicky, Cristina, Barcelona.

"¿No os envió unas escenas en las que salíais los dos en una secuencia de cama?", insistió el presentador. Ante esta pregunta, la intérprete de Alcobendas aclaró que era la escena de un beso. "Él nos dejó rodando y se fue...No lo pudo soportar y se fue. Se fue del edificio, vamos", explicó.

Ante el desconcierto del presentador y los presentes, Cruz aclaró que a Allen no le gusta dirigir ese tipo de escenas y se marchó: "No cortó y se fue". Pese a su ausencia en el rodaje, el cineasta aseguró al matrimonio que "algún día" les enviaría esa escena, pero, en palabras de la propia actriz, ese momento aún no ha llegado.