Rozalén muestra su lado más folclórico junto a Rodrigo Cuevas en ‘Te quiero porque te quiero (Fandangos)’

Rozalén lleva diez años en la música. Toda una década regalándonos auténticos himnos de temática social como La Puerta Violeta, Girasoles, Comiéndote a Besos, Sinmigo... o la última sobre la prevención del suicidio Agarrarte a la Vida.

Justamente, este 2022 su álbum debut Con derecho a... cumple 10 años y la artista ha querido celebrarlo como mejor sabe: con más música. Ha estrenado el primer adelanto de Matriz, su próximo proyecto. Se llama Te quiero porque te quiero y con ella, abraza la tradición popular del fandango en compañía de Rodrigo Cuevas, el asturiano folclórico contemporáneo de nuestro tiempo.

Esta canción no es otra cosa que una muestra del agradecimiento y cariño que la albaceteña ha recibido a lo largo de su carrera, la cual todavía tiene un largo recorrido por delante.

"PASEN Y VEAN!!!! 💃🏻♥️ Ya disponible ‘Te quiero porque te quiero, fandangos’ Hoy, celebrando el décimo aniversario de mi primer disco, os mostramos la primera canción de mi ‘Matriz’. Todo este viaje musical y emocional que hoy despierta es mi manera más honesta de deciros GRACIAS y TE QUIERO por todo el apoyo que me habéis ofrecido durante estos años de maravillosa locura. Vais a alucinar con todo lo que ha ocurrido durante la grabación de este disco… 🥺 Disfruten!!"

El videoclip, dirigido por Juanma Carrillo, muestra a ambos intérpretes en un set muy especial. Recreando un patio de vecinos de toda la vida y ataviados con un conjunto clásico de la España rural, nos regalan un dueto de lo más sentido que nos transporta a nuestras raíces más campestres.

Hace unos días, Rozalén avisaba algo nerviosa que empezaba fuerte esta nueva etapa musical. ¡Y no ha defraudado! Ha admitido que Rodrigo no es solo un buenísmo amigo, sino también uno de sus artistas favoritos. Y no ha dudado en lanzarle un cumplido jocoso por el atuendo que gasta en el videoclip: "Mira que te quedan bien las enaguas de mi bisabuela…".

Quién es Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas en un artista multidisciplinar: es cantante, compositor, acordeonista, percusionista, DJ y presentador de televisión. Natural de Oviedo, se hace llamar agitador folclórico y lo reconocerás por sus inclasificable música y estética. Erotismo, campo, electrónica, excentricidad y contemporaneidad, todo junto y bien mezclado con un toque glam, de canción tradicional asturiana travestida, y sin dejar de lado la militancia homosexual y naturista. Formación musical de piano, tuba y sonología al servicio de una creación musical convertida en espectáculo total desde que empezara con sus shows Electrocuplé (2014) y siguiera con El mundo por montera (2017) o Trópico de Covadonga (2019).

Cuenta con tres discos a sus espaldas: Yo soy la maga (2012), Prince of Veridio (2016) y Manual de Cortejo (2019); y en 2017 publicó un EP homenaje a Tino Casal, versionando Embrujada y Pánico en el Edén.

En 2021 fundó la asociación La Benéifca, junto a Sergi Martí y Nacho Samovilla con el objetivo de crear un centro de artes vivas para la expresión artístico-cultural, la acción humanitaria y luchar contra la despoblación de las zonas rurales.