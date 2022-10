Dabiz Muñoz desvela en ‘Joaquín, El novato’ el origen de las croquetas Pedroche y sus planes de paternidad

Joaquín Sánchez, el futbolista más carismático de la televisión, se ha levantado hoy con la alegría de saber que el estreno de su programa en Antena 3, Joaquín, El novato, ha sido líder de audiencia. Parece que invitar a Dabiz Muñoz para enseñarle a cocinar, ha gustado al público.

Han hablado de muchas cosas. Joaquín se sorprendía al saber que su invitado había sido jugador del Atlético de Madrid durante cinco años. También han hablado de las tres estrellas Michelín que tiene y de dónde viene su afición por la cocina.

Y como era de esperar, antes de enseñar a cocinar al anfitrión, Dabiz también ha hablado de su mayor pasión: Cristina Pedroche. Ha recordado cómo era el inicio de su relación.

Los inicios

“Un mes saliendo juntos y ya me decía que nos íbamos a casar y yo decía, ‘pero ¿qué dices?’. Después de un mes me decía, ‘nos vamos a casar’. Al mes de conocerla, me manda una foto y en el baño de su casa, que ella vivía sola, tenía ya puesto un cepillo de dientes allí”, recordaba.

Y tenía razón, acabaron casándose y formando una de las parejas más envidiadas de nuestro país por lo enamorados que se muestran en público. Ella es la protagonista de su vida y también de su cocina. Creo las croquetas Pedroche para ella.

La pedida de mano

“¿Por qué tiene unas croquetas? Te estoy contando muchas cosas hoy, Joaquín…me miras con esa carita y esos ojitos…la pedí matrimonio en esa mesa. Te explico cómo fue la historia. Le iba a pedir matrimonio y era un día que Diverxo cerraba. Llené esa esquina de globos y puse una canción que no recuerdo ni cuál era, pero que en aquel entonces nos gustaba mucho. Ese día fue a buscar a Cristina al trabajo y me la traje directamente para acá. A Cristina le encantaban las croquetas y a mí también. La traje al restaurante y ese día había hecho una fuente de croquetas gigante para ella, para pedirle matrimonio. En el fondo de la fuente de croquetas tenía el anillo”, desvelaba.

Y aunque no lograron comerse todas, finalmente ella localizó el anillo y ya sabemos lo que contestó. “Desde entonces empezamos a pensar cuál sería la croqueta perfecta para Cristina. Empecé a pensar yo y darle pruebas a ella. Empezamos a hacer pruebas con diferentes masas y diferentes rellenos y diferentes sabores hasta que un día me dijo, ‘estas son las croquetas que más me gustan’”, confesaba sobre el origen de esas croquetas.

El matrimonio comparte su gusto por la comida y el chef confesaba que planean sus vacaciones en función del tipo de comida que quieren conocer. Lo hemos podido ver este verano con su tour por México.

También han hablado de paternidad y si el chef ha renunciado ya o no a ella. "No tengo claro que haya renunciado. Es verdad que empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No tengo claro que haya renunciado a ello, de hecho, no he renunciado, simplemente, de momento sigo pensando que no es el momento. Yo estoy a tope con todas las cosas. Cristina está a tope con sus cosas, ella tampoco para de currar y tenemos claro que si algún día somos padres será porque los dos podremos hacernos cargo de ser padres. Lo que sí tenemos claro los dos es que, no por ser padres, significa que ella se va a hacer cargo del niño o que ella va a tener que parar su carrera", explicaba dando por sentado que ambos tendrían que renunciar a cosas.

Pero parece que de momento, no habrá embarazo.