De Medellín a Madrid: Piso 21 lo da todo en LOS40 Urban Stage

Desde que empezaron en 2007, los chicos de Piso 21 no han dejado de sorprender a su público. Los colombianos se han convertido en todo un referente de la música urbana, colaborando con grandes nombres como Manuel Turizo, Myke Towers, Maluma o Nicky Jam. Además, han puesto banda sonora a las fiestas de miles de personas. ¿Quién no ha bailado Déjala que vuelva?

Ahora, unos pocos afortunados y afortunadas han podido disfrutar en directo de la música de Juan, Pablo, David Escobar y David Loudury. Lo han hecho gracias a la magia de LOS40 Urban. Y es que la boyband se ha convertido en la protagonista del último LOS40 Urban Stage.

Este jueves, 6 de octubre, el grupo colombiano tocaba en la mítica sala madrileña Panda Club. Lo hacía delante de un grupo de fans de LOS40.

El grupo ha salido al escenario sobre las ocho y media de la tarde. Arropados por nuestro compañero Sergio Labrador, han sido recibidos con una gran ovación por el público de la sala. Y es que sus fans españoles tenían muchas ganas de verlos en directo.

Sergio ha hablado con ellos sobre su nueva música, sus planes por España y la colaboración que están a punto de sacar.

Piso 21 anuncia colaboración con Danny Ocean: Felices perdidos

Los chicos han contado que durante su vista a España han aprovechado para comer un poquito de jamón y una paella. Además, los chicos han dicho que les encantaría colaborar con uno de los artistas más queridos de nuestro país: Alejandro Sanz.

Aunque de momento no sabemos si colaborarán con el artista madrileño, lo que sí nos han confirmado es que muy pronto va a salir colaboración con Danny Ocean. Se llamará Felices perdidos y formará parte del próximo disco de los chicos.

Pero no todo es hablar, ¡sobre todo en un Stage de LOS40 Urban! Tras contestar a las últimas preguntas, los chicos se han puesto a hacer lo que mejor saben: ¡poner al público a cantar sus mayores éxitos!

Un pequeño recorrido por su carrera

Tras una intro llena de acordes de guitarra, los chicos han empezado con Me llamas. Una canción que nos ha acompañado en muchas ocasiones (ya sea con su versión rémix con Maluma o en versión normal). Por supuesto, el público de la sala ha coreado el estribillo. “Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas”, han dicho al unísono.

Con Te amo, una de las canciones más románticas del grupo, los fans han vuelto a ponerse locos. Lo mismo ha pasado con Puntos Suspensivos. Dos canciones que van directamente al cora y que ganan en directo. Seguro que las parejas que estaban presentes en el concierto añaden estas dos canciones a sus playlists.

Tras Tan Bonita,ha llegado una de las grandes sorpresas del show. Los chicos han llamado al escenario a Felix Klain para cantar Borracha. Un momento que no esperaba ninguno de los asistentes y que ha hecho de LOS40 Urban Stage algo aún más único.

Tras la sorpresa, los chicos han cantado una de las canciones más famosas de su repertorio: Los Cachos. La segunda colaboración del grupo con Manuel Turizo es una de las más escuchadas del momento. Los colombianos han puesto a bailar a toda la sala.

Para ir cerrando, LOS40 Urban Stage, los chicos lo han hecho por todo lo alto, cantando Te Vi y Déjala Que Vuelva. Cuando los asistentes pensaban que eso era todo, los de Medellín han tenido continuado la fiesta. Improvisando y en acústico, los chicos han empezado a canta a capela Una vida para recordarte. Por supuesto, los fans han seguido la canción con ellos. Además, han querido subir a un fan al escenario. De este modo, Jorge ha podido cantar con ellos Pa Olvidarme de ella: una de las canciones más emocionantes de su carrera.

Sin duda, los chicos de Piso 21 saben dar un buen show. Un espectáculo que esperemos que se repita pronto en España. Y es que nosotros sí que no vamos a poder olvidarnos de ellos en bastante tiempo.