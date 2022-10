"Karma is real": la última canción anunciada por Taylor Swift confirma una teoría fan tres años después

A lo largo de los últimos veinte días hemos sido testigos de cómo Taylor Swift utilizaba su cuenta de TikTok para revelar el título de una nueva canción de su disco en días alternos, produciéndose una nueva emisión del bingo nocturno Midnights Mayhem With Me los lunes, miércoles y viernes de cada semana.

Sin embargo, si por algo es conocida Taylor Swift es por ser la reina del despiste y de los Easter Eggs, y la medianoche de este jueves rompía con la tradición para anunciar una nueva canción, la número 11, cuyo título no ha pasado desapercibido.

Karma es el concepto utilizado para dar título a este nuevo tema en el octavo episodio del formato. La descripción del vídeo también ha dado que hablar: "muy emocionada de anunciar esta" junto a un emoji riéndose que emulaba también su comportamiento después del anuncio. Y es que la de Tennessee parecía descojonarse delante de su aduencia tras dar a conocer el nombre de este tema.

Karma is real

¿Por qué? Karma forma parte de una extensa teoría fan que los seguidores de la cantante llevan años desarrollando. Taylor Swift ha hecho uso de la palabra "karma" en multitud de ocasiones a lo largo de su carrera, una de las veces que más repercusión levantó fue durante una entrevista para la revista Vogue en el año 2016, cuando prácticamente fuera de contexto comenta: "Karma is real (El karma es real)".

Desde ese momento, fueron muchos los swifties que predijeron que el siguiente disco a 1989 se llamaría así, debido entre otras cosas, a que poco después del lanzamiento de la entrevista Taylor Swift aparecería en la Gala Met con un cambio de look completamente nuevo, teñida de rubio platino, algo que acostumbra a hacer cuando cambia de era musical.

Sin embargo, toda la polémica resultante de su conflicto con Kanye West y Kim Kardashian a lo largo de ese año retrasarían el lanzamiento del disco hasta finales de 2017 (Taylor Swift siempre había lanzado sus álbumes en el mes de octubre de los años pares) y hace que cambie el concepto del disco hasta lo que conocemos hoy en día: Reputation.

En el primer single de esta era, Look What You Made Me Do, Taylor Swift vuelve a mencionar la palabra karma en la frase "All I think about is Karma", y al final del videoclip podemos ver a una Taylor en el fondo cortando una de las alas del avión del decorado en el que está escrito "TS6" (el sexto disco de Taylor Swift), para escribir con spray "Reputation"; lo que confirmaría este cambio de planes tras su desaparición mediática durante todo el año anterior.

desde o clipe de the man criando várias teorias sobre o "KARMA" e finalmente veio ai #MidnightMayhemWithMe pic.twitter.com/fVnv6s4wyq — matheus (@cruelswiftie13) October 6, 2022

Karma, además, aparecería una tercera vez durante el videoclip de The Man, de la era Lover, cuando este título aparece en una pared junto al resto de álbumes de toda su carrera hasta la fecha, denunciando la compra de sus másteres y la titularidad de todo su trabajo por Scooter Broun. Una Taylor Swift caracterizada como un importante hombre de negocios, además, meaba sobre la pared para escribir el título del single, una postura que el año pasado recrearía su amiga Blake Lively en Instagram en la que ya se ha confirmado que era una pista de que un nuevo trabajo de Miss Americana estaba en camino.

Todas estas pistas nos conducen al día de hoy, al anuncio de Karma como la undécima canción del disco. La risa y palabras de Taylor Swift son signo de complicidad con sus fans, pues es consciente de todo el trabajo de teorías que siempre hay detrás de su música. Esta parece confirmarse. Un guiño que terminaremos por descubrir el próximo 21 de octubre, fecha en la que, por fin, tendremos en nuestras manos Midnights.