Un hombre misterioso llega a la segunda hoguera de las chicas en ‘La isla de las tentaciones’

Al final del último programa de La isla de las tentaciones hemos podido ver un avance de lo que nos espera en el próximo. Para empezar, conoceremos la reacción de Adrián después de que Álvaro Boix dejara caer que entre él y Laura había habido algo un mes y medio antes del programa. “No me lo esperaba, la veía con otro tipo de principios, diría yo”, aseguraba.

También vemos cómo las cosas entre Hugo Paz y Tania van poniéndose cada vez más peligrosas. “Me apetece…”, empieza ella. “Darme un beso”, remata él, “¿y por qué no me lo das?”. No sabemos si ha llegado el beso, pero sí hemos visto en ese avance que hay masaje de él hacia ella, de esos que te permiten recorrer el cuerpo y que seguro que a su chico no le harán mucha gracia.

También vemos más fiesta y a Samuel intentando convencer a Javi de que se deje llevar igual que lo hará Claudia. Y el pobre jugador de padel se resiste porque “yo no soy así”.

Andreu empieza a dudar de su chica. “Le voy a preguntar, ‘¿estás enamorada de este tío?’. Y que me mire y ahí sabré si se ha acabado”, le contaba a una de las solteras.

Mario y Laura, una historia que no va bien

Y las cosas entre Mario y Laura parece que no mejoran. Volveremos a ver a Mario en la piscina con Valeria haciendo una predicción: “Yo te lo digo ya, de antemano, que me voy a arrepentir de esto”. Eso sí, no sabemos si se está refiriendo a lo que presiente que va a pasar con su nueva amiga o se refiere al programa en general.

Mientras, Adrián se acerca a una de las hamacas donde está Laura y le hace una pregunta: “¿Quieres que duerma contigo?”. De momento no sabemos la respuesta, pero sí le vemos recostado a su lado, acariciándole la pierna. Y no en ese momento, pero sí, hemos visto que los besos entre ellos siguen.

Y ahí no quedan las aventuras de Mario porque también le hemos visto hablando con Carmen que le pregunta si solo le gusta Valeria. “¿Nos acostamos?”, le acaba proponiendo.

No sabemos qué está pasando entre Andreu y Cristina. Sí les hemos visto salir de la habitación de él que no deja de decir, ‘vamos para abajo’. “Quiero que no cambien las cosas, ¿vale?”, le pide ella. “No van a cambiar, Cris”, le dice él.

Una hoguera de emociones fuertes

Y lo más desconcertante de todo. A la segunda hoguera de las chicas llega un hombre misterioso del que todavía no conocemos su identidad. ¿Quién podrá ser?

Una hoguera en la que Sara asegura que “yo le dije que jamás le perdonaría una infidelidad, pero es que, ahora mismo, no sé”. Y eso nos hace pensar que ha visto las imágenes de Manuel en una fiesta, confesando que “yo he sido muy golfo también, le puse los cuernos varias veces”.

Tampoco Paola parece muy contenta, más bien todo lo contrario, y eso hace que su voz acabe quebrada cuando asegura que “es que se está dejando llevar demasiado, no lo entiendo”.

Muchas sorpresas todavía en esta nueva edición de la isla.