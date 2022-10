Gana un pase doble para asistir al único show de Swedish House Mafia en España

No queda nada para disfrutar del regreso de Swedish House Mafia a España. El emblemático trío de DJs va a pisar el escenario del Recinto Ferial de IFEMA de Madrid este 14 de octubre para ofrecer el único show en nuestro país de su gira Paradise Again World Tour.

Los amantes de la música electrónica están más que listos para este momentazo y, por supuesto, en LOS40 Dance no vamos a perdérnoslo. De hecho, tampoco queremos que tú lo hagas, así que te damos la oportunidad de ganar un pase doble para asistir al show único de Swedish House Mafia en España.

¿Qué tienes que hacer para ganarlo? Muy fácil. Tan solo tienes que ir a la publicación de LOS40 Dance y responder a la pregunta que te planteamos. Si eres uno de los afortunados, estarás disfrutando de Swedish House Mafia este 14 de octubre.

¡Mucha suerte! Puedes consultar aquí las bases legales del concurso.

Como mencionamos en líneas anteriores, los fans de este legendario grupo de DJs están más que listos para disfrutar de nuevo de la electrónica de Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello. Diversas ciudades del mundo podrán hacerlo, y por supuesto, Madrid no podía faltar entre ellas.

Así, los temas incluidos en Paradise Again, el álbum del grupo, sonarán con más fuerza y ganas que nunca en el Recinto Ferial de IFEMA. It Gets Better, Lifetime, Moth To A Flame y Redlight son algunos de los hits que no faltarán.

"Fue difícil, estamos envejeciendo, obviamente, y toda la burbuja del EDM para mí ha llegado a un punto en el que nadie se arriesga, para ser honesto, incluyéndome a mí. El perfeccionismo también nos mata a veces. Era como, ¿qué diablos hacemos? ¿Cómo volvemos? ¿Les damos otra versión de lo que hemos hecho antes? No tenemos idea de si a la gente le va a gustar [nuestra nueva música], pero estamos realmente orgullosos de lo que hemos hecho", explicaba Ingrosso a Billboard.

Aún queda Swedish House Mafia para rato.