Madrid se prepara para el regreso a los escenarios de Swedish House Mafia

El rumor que corrió como la pólvora en los últimos días tras aparecer varios carteles de Swedish House Mafia anunciando un show en Madrid por fin se han confirmado. A través de las redes sociales oficiales del grupo se hacía oficial el regreso a los escenarios de Madrid del trío más popular de la música electrónica

Los suecos han ido desvelando poco a poco las ciudades que formarán parte de su gira mundial en la que volverán a encontrarse con su público en ciudades de todo el mundo. Tras algunos pocos shows en plena pandemia, el supergrupo lo tiene todo listo para volver a 'someter' al mundo al ritmo de su sonido.

Houston, Las Vegas, Miami, San Diego, Amsterdam, Londres... las ciudades fueron confirmadas con cuentagotas hasta que llegó el tan ansiado momentazo para sus seguidores españoles: "Hello Madrid" publicó la cuenta del equipo de Steve Angello.

La fotografía era la del cartel luminoso sobre la fachada del recinto ferial IFEMA Madrid que en días previos ya nos había puesto sobre la pista de esta ansiadísima y esperadísima gira mundial que volverá a llevar al trío al olimpo de los dioses de la música electrónica tras algunos años de ausencia.

Swedish House Mafia regresará con su gira mundial aunque de momento el grupo no ha confirmado cuando se pondrá en marcha este tour. Los rumores señalan que será en 2022 cuando los fans de SHM podrán disfrutar de sus nuevas canciones.

Antes tendrá que publicar su primer álbum de estudio del que ya han presentado un par de adelantos llamados Lifetime e It's get better, sus dos primeras canciones en casi una década. Todo apunta a que el debut discográfico de los suecos llegaría antes de que acabe el 2021.

Otro de los grandes alicientes está en las anunciadas y esperadas colaboraciones con The Weeknd que ya fue confirmada por el trío electrónico y adelantado en uno de sus directos así como con el frandés David Guetta. Todo podría formar parte de Paradise Again, que verá la luz a finales de este año.

"Fue difícil, estamos envejeciendo, obviamente, y toda la burbuja del EDM para mí ha llegado a un punto en el que nadie se arriesga, para ser honesto, incluyéndome a mí. El perfeccionismo también nos mata a veces. Era como, ¿qué diablos hacemos? ¿Cómo volvemos? ¿Les damos otra versión de lo que hemos hecho antes? No tenemos idea de si a la gente le va a gustar [nuestra nueva música], pero estamos realmente orgullosos de lo que hemos hecho" explicó Sebastian Ingrosso sobre el retorno a Billboard, el medio especializado estadounidense que les ha seguido hasta Suecia para la presentación de sus nuevas canciones.