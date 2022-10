‘One Piece Odyssey’ ya tiene fecha de lanzamiento: 13 de enero de 2023

Los Piratas del Sombrero de Paja están varados en la misteriosa isla de Waford, recorrerán sus propios recuerdos para recuperar sus habilidades con la ayuda de los extraños poderes de Lim. Cada vez falta menos para que recibamos One Piece Odyssey que llegará el 13 de enero de 2023 a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía STEAM.

Las aventuras de nuestros famosos piratas les llevarán por un mundo creado a partir de sus recuerdos en el Reino de Alabasta. En esta aventura, los peligros que acechan en las arenosas dunas del desierto les llevarán a recordar sus hazañas en el Going Merry, su primer barco.

La tripulación ha crecido y todos han cambiado tras dos años de aventuras desde aquellos tiempos, y aunque el mundo creado a partir de sus recuerdos parece el mismo, los acontecimientos que tienen lugar en él son una historia nueva y diferente, ¡estará cargado de nostalgia, pero también llenará de emoción a los jugadores con una nueva historia original!

Una nueva experiencia RPG entrelazada con recuerdos espera a la tripulación dos años después. El jugador será el encargado de revivir estas historias, con una vuelta de tuerca, haciendo de One Piece Odyssey. Y un descubrimiento para los nuevos fans, pero también para los entusiastas del anime. Embárcate en un viaje hacia el recuerdo,

One Piece Odyssey se ha convertido desde su anuncio oficial en uno de los juegos más esperados por parte de millones de gamers que siguen minuto a minuto cada novedad de la saga. Y por fin pueden disfrutar de un nuevo tráiler del título que prolongará la franquicia en los próximos meses.

Producida por Toei Animation y basada en el manga más vendido de todos los tiempos (obra del artista Eiichiro Oda), la serie anime de One Piece se estrenó en la televisión japonesa en octubre de 1999. La historia narra las aventuras de Monkey D. Luffy y de la tripulación del Sombrero de Paja, quienes viven una épica aventura en pos de encontrar el One Piece, el legendario tesoro del antiguo rey de los piratas, Gol D. Roger. Hoy, One Piece es un éxito internacional que cuenta ya con 15 películas (incluyendo One Piece Film Red, que se estrenará dentro de poco), producciones de formato doméstico, videojuegos y un catálogo en constante aumento de merchandising licenciado, con accesorios, juguetes, juegos, adornos, muebles, menaje, ropa y mucho más.