La polémica de Íker Casillas en Twitter: “Espero que me respeten: soy gay”

Íker Casillas y Carles Puyol han protagonizado este fin de semana una de las polémicas más sonadas en las redes sociales. Y pese a que han pedido disculpas y han explicado todo lo que ha sucedido desde su punto de vista, no todo el mundo ha aceptado esas explicaciones tratándose de un tema delicado como es la homofobia.

Porque al mensaje original posteado en la cuenta oficial del ex portero del Real Madrid y de la Selección Españaola, "Espero que me respeten: soy gay", siguieron una infinidad de comentarios homófobos que han disparado las críticas hacia el guardameta. Una de ellas, la de Puyol, ex defensa del FC Barcelona, también ha sido duramente criticada al ser considerada como una banalización de un tema que en el fútbol sigue siendo casi tabú: "Es el momento de contar lo nuestro, Íker".

Como decíamos al comienzo, los dos protagonistas ya han presentado sus disculpas aunque lo han hecho desde dos posiciones diferentes. El autor original, Casillas, ha explicado que su cuenta ha sido hackeada y que los mensajes no son de su autoría: "Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB". El comentario de Puyol, sin embargo, ha merecido una disculpa por haberse equivocado: "Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+".

Entre ellas, por ejemplo, la de Josh Cavallo, uno de los primeros futbolistas en hablar abiertamente de su homosexualidad siendo jugador de fútbol, un tema como decíamos que sigue siendo tabú en este deporte: "Bromear y burlarse de salir del armario en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego, Iker Casillas y Carlos Puyol, burlarse de salir del armario y de mi comunidad es más que una falta de respeto".

Pero quien pueda pensar que esto se trata de un tema de 'ofendidos' como se suele decir habitualmente en estos casos es que sigue sin entender nada de lo que pasa en la sociedad del siglo XXI. Por fortuna en el año 2022 parece que algunas cosas sí que están yendo en la buena dirección y la respuesta oficial ha sido unánime. Es el caso del Consejo Superior de Deportes quien, sin citar a los protagonistas, publicaba un mensaje tan duro como real: "Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Seguiremos. #FelizDomingo🌈".

El por qué del tuit de Íker Casillas

Mientras que la agencia de representantes que lleva a Íker Casillas ha corroborado la versión del portero y asegura que se está investigando con Twitter el hackeo de su cuenta, muchos usuarios en las redes sociales han intentando explicar el por qué de este tuit.

Siempre según estos usuarios, el portero habría puesto este mensaje como respuesta irónica a los rumores que le relacionan con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, el ex prometido de Tamara Falcó. Un mensaje que, como sugieren, habría pasado de ser una broma irónica a la polémica del fin de semana.