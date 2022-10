Primeras palabras de Ana Rosa Quintana en su vuelta a su programa: “Milagro, que esté yo hoy aquí”

“Les dije que nos veríamos pronto. A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que: Buenos días”. Con estas palabras volvía a su programa Ana Rosa Quintana este lunes 10 de octubre en Telecinco. Once meses después de que se despidiera anunciando que le habían diagnosticado un cáncer de pecho.

Ha reaparecido con vaqueros y camisa blanca y el pelo corto y rubio. Un aspecto físico muy diferente al que nos tenía acostumbrados. Pero sigue siendo ella, tan agradecida y cercana como siempre.

“Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Mis compañeros, personas que no conozco, que me han regalado sus oraciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. No se imagen el altar que tengo en casa con estampitas, medallas, libros, música y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de whatsapp, por carta, y, sobre todo, muchísimo amor en casa de mi marido y mis hijos, amigos. Sin mis amigas, todo hubiese sido muchísimo más duro”, confesaba.

“En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada, así que, a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año”, adelantaba sobre lo que será el programa de hoy.

Análisis crítico

Ha dejado claro que, pese a no verla en televisión, no se ha mantenido desconectada: “El gusanillo del periodismo no me ha abandonado a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa. He sido testigo en la distancia de cómo estallaba una terrible guerra en Europa, cómo una crisis económica sin precedentes nos asolaba, record de subida de la luz, el gas, la gasolina, cómo dimitía el jefe de la oposición, cómo se hackeaban los móviles del gobierno, la ruptura con Argelia o la muerte de Isabel II y hoy regreso y me encuentro con la crisis de uno de los tres pilares del Estado, el poder judicial”.

Su primera intervención ha tenido un tono crítico con la situación actual: “Durante estos meses también he tenido tiempo de ir al mercado y comprobar que estamos ante los precios más caros de la historia. Y sobre todo he escuchado cosas que parecían absolutamente imposibles. Yo le llamo el milagro de las elecciones. Los milagros existen. ¿Es un milagro que en tiempo de crisis se puedan subir las pensiones un 8,5%? ¿Qué las autonomías bajen el IRPF, incluso las que lo criticaban? No me negarán que no es un milagro escuchar el anuncio de una ley que desalojará a los okupas en 48 horas teniendo en cuenta que según parte del gobierno este fenómeno no existe. 100 euros al mes para la crianza de los hijos, viajes gratis en tren, partidas extraordinarias para Sanidad, ciencia, dependencia, becas o vivienda. Los funcionarios van a ver una subida de hasta 9,5%, así que, no me digan que no es milagroso que, en plena crisis, gastemos más que nunca y que se rompa el independentismo y muchas cosas más que hablaremos estos días. Pedid y se os concederá. Es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces. Y ahora, muy en serio, milagro, que esté yo hoy aquí. Bienvenidos”.

Joaquín Prat era el primero de sus compañeros en saludarla. “Ahora que te veo, parece que fue ayer”. Pero la jefa le recordaba que no, que han pasado once meses.

Bienvenida Ana Rosa.