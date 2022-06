Ana Rosa Quintana reaparece públicamente tras someterse a la quimioterapia

Unicorn Content es la productora de Ana Rosa Quintana y la que está detrás de su programa en las mañanas de Telecinco. Como siempre que llegan estas fechas, ha celebrado su fiesta del verano y no ha querido faltar para celebrar con los suyos lo que ha dado de sí este año.

Ha reaparecido de manera pública, con nueva imagen con la cabeza rapada y teñida de rubio. Consecuencia del tratamiento de quimioterapia al que ha tenido que someterse para luchar contra el cáncer de mama que sufre.

En Socialité se han hecho eco de esta aparición y además de destacar lo guapa que está, han querido escuchar de su propia boca cómo se encuentra y cuándo tiene pensado volver a la televisión.

Las palabras de Ana Rosa

“Estoy muy bien. Durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, y habrá muchas personas que lo estén viendo y lo están pasando, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien”, aseguraba mientras la veíamos rodeada de compañeras como Sonsoles Ónega, Patricia Pardo o Ana Terradillos.

“He sentido el cariño de todos los compañeros, ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, han sido casi siete meses. Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... en el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad”, aseguraba por lo mucho que se ha sentido arropada.

En cuanto a su imagen, tampoco ha eludido el tema. “De la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero todavía estoy a mitad camino. Me tiene que crecer un poco más, esto no estaba calculado”, expresaba.

Vuelta a la televisión

Para su vuelta a la televisión no hay fecha todavía, pero admite que “viene un otoño caliente. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que yo espero que pase lo que quiero que pase”.

“Es tan importante ver para otras mujeres que es un camino duro como ella recalca, pero que hay luz al final del camino. No creo que lo pretenda, pero no deja de ser referente. Es tan importante la actitud en la vida, sobre todo, ante cosas tan duras”, comentaba María Patiño tras ver la información en su programa.

Pasado el verano veremos si Ana Rosa vuelve a ponerse al frente de su programa en la nueva temporada.